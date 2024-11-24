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إنهاء الحرب واستحالاته الإسرائيلية والإيرانية

11/24/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al Watan) إشعال الحرب أكثر سهولةً من إنهائها أو من مجرّد وقف إطلاق النار. كلّ الأطراف تجد نفسها أسيرة التعقيدات التي أوجدتها قبل الحرب وأثناءها، والآن في محاولة وضع حدٍّ لها. إسرائيل ذهبت إلى أقصى العنف والوحشية تحت شعار عدم تكرار الهجمات عليها، لكنها تعمل على إدامة احتلالها لقطاع غزّة، وتتأهّب لتكريس احتلالها للضفة الغربية بضمّها. فهل أن تعمّد حال الاضطهاد الاستبدادي للشعب الفلسطيني، وإطاحة كل مشاريع التسوية السلمية، وتحدّي الشرعية الدولية (بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية)، تشكّل سعيًا إلى سلام في الشرق الأوسط أم تأسيسًا لصراعات دائمة.
شنّت ((حماس)) هجوم ((طوفان الأقصى)) بسيناريو فاق المتخيَّل عسكريًا، لكنها لم تتخيّل ردًّا إسرائيليًا يحوّل قطاع غزّة إلى ركام، ويمارس ضد أهله كل أنواع العقاب الجماعي، بما في ذلك من قتل وتجويع وتشريد، وصولًا إلى إبادة جماعية تتأكّد معالمها يومًا بعد يوم. فالحرب بالمعنى العسكري انتهت منذ شهور عديدة، وكل ما تبعها ولا يزال أصبح تطبيقًا لـ((الإبادة))، بسبب تعذّر الاتفاق على وقف الأعمال العدائية وإطلاق الرهائن، لأن إسرائيل تريد ((استسلامًا)) وقبولًا بالاحتلال، ولأن ((حماس)) تريد البقاء في حكم القطاع حتى لو دخلت على مضض في ((شراكةٍ)) ما مع السلطة الفلسطينية.
((حزب إيران/ حزب الله)) تصوّر سجالًا منضبطًا لمساندة غزّة، ورتّب خططه على أساس عدم الانزلاق إلى حرب واسعة، لكن قادته لم يشاؤوا الاعتراف على مدى عام كامل بما يحصل فعلًا في غزّة واستبعدوا كلّيًا استنساخه في لبنان، لاعتقادهم بأن لدى ((الحزب)) قوة وفائض قوة يمكن أن يشكلا ((ردعًا)) لإسرائيل. لكن فاتهم وفات إيران التي تحرّكهم أن يتنبّهوا لعمق الاختراق الإسرائيلي لصفوف ((الحزب))، وعندما اكتشفوه كان الوقت قد فات على إمكان ((فك الارتباط)) مع غزّة وقبول ((العروض الدبلوماسية)) الأمريكية والفرنسية، وأصبح قبول شروط وقف إطلاق النار بمثابة ((استسلام))، فيما أصبح رفضها بمثابة استدعاء لمزيد من التدمير في الجنوب والبقاع والضاحية وفي قلب بيروت. وكما في حال ((حماس)) كذلك يريد ((الحزب)) أن يخرج من الحرب، ويبقى حاكمًا ومهيمنًا على لبنان.
راهنت ((حماس)) و((الحزب)) على أن ترفد ((ساحات المقاومة)) معركتهما وتغيّر معادلاتها لكنها حاولت ولم تفلح، وراهنا على أن تنجح إيران في تجنيبهما المصائر المأساوية التي عصفت بهما، لكن إيران نفسها وقعت في مأزق أمني وإستراتيجي لم تكن تتوقّعه. فهي خرّبت أربع دول عربية وزرعت فيها ميليشيات لتُحكم السيطرة عليها وتضمن بقاء الخطر ((بعيدًا عن طهران))، لكن ((حماس)) و((الحزب)) لم يعودا كما كانا قبل عام، ولم تعد إيران واثقة بإمكان الحفاظ على المستوى نفسه من النفوذ في سوريا حيث بات متعذّرًا إيجاد أماكن لسكن قادة ((الحرس الثوري)) وميليشياته، أما في العراق فتنشغل الحكومة حاليًا بالخوف من تداعيات ضربات إسرائيلية مبرمجة لفصائل في ((الحشد الشعبي)). في الأثناء تركّز طهران على أولوياتها وعلى مصالح لم تمكّنها الحرب من تحصيل سوى القليل منها قبل عودة دونالد ترمب إلى الحكم، أما الوكلاء فتأتي مصالحهم في مراتب ثانوية، وقد لا تأتي أبدًا.
لا تزال إسرائيل- نتنياهو مصرّة على تحقيق أهدافها من حربيها في غزّة ولبنان، ومن حروبها على ((الجبهات السبع)) كما تدّعي. لكن حتى داعميها الأمريكيين والأوروبيين غير قادرين على تحديد ((أهدافها))، إذ إنهم يتفقون معها على تحدّي إيران وضرب القدرات العسكرية لميليشياتها، غير أنهم لا يتماهون مع رغبة نتنياهو في إطالة الحرب ليبقى في السلطة وينجو بفساده الشخصي من المحاكمة والمحاسبة، ولا مع أحلام توراتية صهيونية لسموتريتش وبن غفير باستيطان كل فلسطين واستعمار شعبها. كما أن هؤلاء الداعمين لا يستطيعون تجاهل الحال التي بلغتها إسرائيل من احتقار كل المؤسسات الدولية وقوانينها وكل القيم والمبادئ التي يدّعيها الغرب. لم تحصل إسرائيل حتى الآن إلا على الدمار الذي أحدثته بالقنابل الخارقة الأمريكية والأسلحة الغربية، وهذا الدمار لا يمنحها ((شرعية)) القبول والاندماج في المنطقة ولا يعدها بسلام واستقرار لم تنجح يومًا في صنعهما، فهي تبقى دولة احتلال مطلوب منها أن تزيل هذا الاحتلال لا أن تُرغم من تحتلّ أرضهم على ((الاستسلام)). لم تستطع أن تصطنع ((إدارة)) لقطاع غزّة، لأنها تريد ((عصابات)) في خدمتها تسرق المساعدات الإنسانية وتتربّح منها. ولم تستطع أن تتعايش مع سلطة فلسطينية لا تشهر السلاح ضدّها، وتستمر في تحدّي العالم الذي يطالب بدولة فلسطينية يعتبرها عنوانًا للسلام. كل ذلك لا يؤهلها لأن تغيّر وجه الشرق الأوسط، بل يُفترض أولًا وأخيرًا أن تغيّر وجهها.
*ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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