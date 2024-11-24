أردوغان يعرب عن رغبته بزيادة التبادل التجارى مع روسيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن يرغب في“زيادة” حجم التبادلات التجارية بين بلاده وروسيا.

وأضاف أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إنه يريد تنمية التعاون بين تركيا وروسيا في العديد من المجالات، ولا سيما زيادة حجم التبادل التجاري، بحسب بيان رسمي للرئاسة في تركيا.

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ورغم مسارعتها الى إدانة الحرب في أوكرانيا، اختارت تركيا الحياد بين البلدين ولم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.

وعزا الرئيس التركي هذه السياسة إلى اعتماد بلاده على النفط والغاز الروسيين بشكل كبير.

وفي سبتمبر 2023، فرضت واشنطن عقوبات على خمس شركات تركية لتزويدها شركات روسية في مجال الدفاع منتجات وخدمات.

وفي أغسطس 2022، حذرت وزارة الخزانة الأميركية أوساط الأعمال في تركيا من احتمال فرض عقوبات عليها إذا واصلت التعامل مع روسيا.

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