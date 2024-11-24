Monday, 25 November 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أردوغان يعرب عن رغبته بزيادة التبادل التجارى مع روسيا - جريدة البورصة

11/24/2024 11:19:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن يرغب في“زيادة” حجم التبادلات التجارية بين بلاده وروسيا.

وأضاف أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إنه يريد تنمية التعاون بين تركيا وروسيا في العديد من المجالات، ولا سيما زيادة حجم التبادل التجاري، بحسب بيان رسمي للرئاسة في تركيا.

موضوعات متعلقة المركزي الأوروبي يدعو إلى تنشيط التكامل الاقتصادي لمواجهة تعريفات جمركية محتملة لترامب توقعات بانكماش الاقتصاد الألمانى بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة كندا تطور العديد من المنشآت النووية الجديدة وتزيد إنتاجها من اليورانيوم

ورغم مسارعتها الى إدانة الحرب في أوكرانيا، اختارت تركيا الحياد بين البلدين ولم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.

وعزا الرئيس التركي هذه السياسة إلى اعتماد بلاده على النفط والغاز الروسيين بشكل كبير.

وفي سبتمبر 2023، فرضت واشنطن عقوبات على خمس شركات تركية لتزويدها شركات روسية في مجال الدفاع منتجات وخدمات.

وفي أغسطس 2022، حذرت وزارة الخزانة الأميركية أوساط الأعمال في تركيا من احتمال فرض عقوبات عليها إذا واصلت التعامل مع روسيا.

المصدر:

MENAFN24112024000202011048ID1108920893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث