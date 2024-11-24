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لأول مرة في تاريخها .. بياجيه تدرج السيراميك في ساعاتها

11/24/2024 7:16:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬تُدرج‭ ‬دار‭ ‬بياجيه‭ ‬السيراميك‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ساعاتها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬جديدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬بياجيه‭ ‬بولو‭ ‬سكيلتون‭. ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬حرفيي‭ ‬دار‭ ‬بياجيه،‭ ‬يصبح‭ ‬السيراميك‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬أنيقًا‭ ‬ومميزًا،‭ ‬ليعيد‭ ‬صياغة‭ ‬التزام‭ ‬الدار‭ ‬بالتميز‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الساعات‭.‬

تجمع‭ ‬ساعة‭ ‬بياجيه‭ ‬بولو‭ ‬سكيلتون‭ ‬التي‭ ‬استغرق‭ ‬تطويرها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بين‭ ‬السيراميك‭ ‬وفن‭ ‬جكهرماني‭ ‬ظاهر‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬بولو‭ ‬الرقيقة‭ ‬للغاية‭ ‬والذي‭ ‬يبدو‭ ‬وكأنه‭ ‬جلد‭ ‬ثان،‭ ‬ليكون‭ ‬التصميم‭ ‬أشبه‭ ‬بدعوة‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬البديهيات،‭ ‬مضفيًا‭ ‬حداثة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬ساعات‭ ‬بياجيه‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭. ‬

السيراميك‭ ‬بالسيراميك‭ ‬

لقد‭ ‬كان‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬هو‭ ‬دمج‭ ‬السيراميك‭ ‬بسلاسة‭ ‬مع‭ ‬الطابع‭ ‬الرقيق‭ ‬للغاية‭ ‬والجمالية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬ساعات‭ ‬دار‭ ‬بياجيه‭. ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬إنشاء‭ ‬هذه‭ ‬المكوّنات‭ ‬السيراميكية‭ ‬الرفيعة‭ ‬والمقاومة‭ ‬للماء‭ ‬والمتينة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إبداعاً‭ ‬حقيقياً‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الهندسة‭ ‬والتصميم،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يُعدّ‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الساعات‭. ‬وقد‭ ‬تطلّب‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬المصنع‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬الهياكل‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليًا‭ ‬للساعة‭ ‬وتصميم‭ ‬هيكل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬ألفه‭ ‬إلى‭ ‬يائه‭.‬

الهيكل‭ ‬السيراميكي‭ ‬الجديد‭ ‬مثبت‭ ‬على‭ ‬القاعدة‭ ‬من‭ ‬التيتانيوم‭ ‬تأويه‭ ‬والمكوّنات‭ ‬الأخرى‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬السيراميك‭. ‬تمت‭ ‬معالجة‭ ‬القاعدة‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬التيتانيوم‭ ‬بالكربون‭ ‬الأسود‭ ‬الشبيه‭ ‬بالألماس‭ ‬لتتناسب‭ ‬مع‭ ‬المظهر‭ ‬الداكن‭ ‬لمكونات‭ ‬الساعة‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬السيراميك،‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬هيكل‭ ‬الساعة‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬جزأين‭ ‬والتاج‭ ‬والإطار‭. ‬تتميز‭ ‬ساعة‭ ‬بياجيه‭ ‬بولو‭ ‬سكيلتون‭ ‬سيراميك‭ ‬الجديدة‭ ‬بتدرجات‭ ‬رمادية‭ ‬رقيقة‭ ‬مع‭ ‬ظلال‭ ‬رمادية‭ ‬خفية،‭ ‬حيث‭ ‬تضفي‭ ‬على‭ ‬المعصم‭ ‬فخامة‭ ‬وروعة‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ -‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬سمكها‭ ‬7‭.‬5‭ ‬مم‭. ‬ويزيد‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬على‭ ‬طرازات‭ ‬بياجيه‭ ‬بولو‭ ‬سكيلتون‭ ‬الحالية‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬الفولاذ‭ ‬ومن‭ ‬الذهب‭ ‬بفارق‭ ‬1‭ ‬مم‭ ‬فقط‭ -‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬إنجازًا‭ ‬نادرًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬طراز‭ ‬سكيلتون‭ ‬يضم‭ ‬نظامَ‭ ‬تعبئة‭ ‬آلي‭. ‬

كلمات دالة

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