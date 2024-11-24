جيرالد تشارلز تكشف عن ساعة الذكرى 30 لدراجة دوكاتي

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تتميز‭ ‬الساعة‭ ‬ Maestro ‭ ‬4.0‭

‬بإطار Maestro ‭

‬الكلاسيكي،‭ ‬وتأتي‭ ‬مع‭ ‬حزام‭ ‬مطاطي‭ ‬مفلكن‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭ ‬الياقوتي،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الذوق‭ ‬الرفيع‭ ‬والابتكار‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬عرف‭ ‬عن‭ ‬جيرالد‭ ‬تشارلز‭. ‬تم‭ ‬إنتاج‭ ‬250‭ ‬قطعة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الساعة،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬قطعة‭ ‬نادرة‭ ‬تحمل‭ ‬طابعًا‭ ‬مميزًا‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬الساعات‭ ‬والدراجات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وصرح‭ ‬كلاوديو‭ ‬دومينيكالي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬دوكاتي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬السرور‭ ‬بما‭ ‬حققناه‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬جيرالد‭ ‬تشارلز‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬الاستثنائية‭. ‬لقد‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬تجسيد‭ ‬جمال‭ ‬التصميم‭ ‬وأداء‭ ‬ Ducati ‭ ‬916‭ ‬الأسطوري‭ ‬في‭ ‬قطعة‭ ‬فنية‭ ‬تتسم‭ ‬بالشغف‭ ‬والإبداع‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬دوكاتي‭ ‬وجيرالد‭ ‬تشارلز‭ ‬أثمر‭ ‬ساعة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التصميم‭ ‬الراقي‭ ‬والتفاصيل‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬كلتا‭ ‬العلامتين‭ ‬التجاريتين‭.‬

وتجسد‭ ‬الساعة‭ ‬تصميمًا‭ ‬مبتكرًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الساعات‭ ‬الهيكلية‭ ‬القافزة،‭ ‬حيث‭ ‬تعيد‭ ‬جيرالد‭ ‬تشارلز‭ ‬طرح‭ ‬ميزة‭ ‬الساعة‭ ‬القافزة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬عامًا‭. ‬الساعة‭ ‬تأتي‭ ‬مزودة‭ ‬بآلية‭ ‬حركة‭ ‬مبتكرة،‭ ‬تحمل‭ ‬رقم‭ ‬المرجع‭ ‬ GCA ‭ ‬3002 JH ،‭ ‬وتتميز‭ ‬بميناء‭ ‬مزدوج‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬قرص‭ ‬ساعة‭ ‬قافز‭ ‬في‭ ‬الأعلى،‭ ‬محاكيًا‭ ‬شكل‭ ‬عجلة‭ ‬دراجة‭ ‬ Ducati ‭ ‬916‭ ‬الشهيرة‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬إضافة‭ ‬لمسات‭ ‬فاخرة‭ ‬تشمل‭ ‬كريستال‭ ‬ياقوتي‭ ‬وطلاء‭ ‬متوهجا،‭ ‬يتيح‭ ‬رؤية‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬الظلام‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬فيديريكو‭ ‬زيفياني‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬جيرالد‭ ‬تشارلز،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الساعة‭ ‬الجديدة‭ ‬هي‭ ‬تجسيد‭ ‬لحب‭ ‬الدار‭ ‬للابتكار‭ ‬والتصميم‭ ‬المعقد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬دمج‭ ‬عناصر‭ ‬ Ducati ‭ ‬916‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬الفريد‭ ‬للساعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإطار‭ ‬والقرص‭ ‬الذي‭ ‬يشبه‭ ‬عجلة‭ ‬الدراجة‭ ‬النارية‭ ‬الشهيرة‭.‬

وتعد‭ ‬ساعة‭ ‬ Maestro 4.0‭ ‬ Ducati 30 ° ‭ ‬ Anniversario ‭ ‬916‭

‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬ساعة؛‭ ‬فهي‭ ‬رمز‭ ‬مشترك‭ ‬للشغف‭ ‬والابتكار‭ ‬بين‭ ‬جيرالد‭ ‬تشارلز‭ ‬ودوكاتي‭. ‬ومع‭ ‬إصدار‭ ‬250‭ ‬قطعة‭ ‬فقط،‭ ‬ستظل‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬تحفة‭ ‬فنية‭ ‬نادرة‭ ‬لعشاق‭ ‬الساعات‭ ‬وركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

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