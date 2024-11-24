جيرالد تشارلز تكشف عن ساعة الذكرى 30 لدراجة دوكاتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في تعاون استثنائي يجمع بين عالم صناعة الساعات الفاخرة وعالم الدراجات النارية، كشفت جيرالد تشارلز النقاب عن ساعتها الجديدة
Maestro 4.0
Ducati 30
°
Anniversario 916، التي تمثل تكريمًا للذكرى الثلاثين لدرَّاجتها الأسطورية
Ducati 916.
تحمل الساعة رقم المرجع
GC 4.0-
CF -11، وهي نتيجة شراكة قوية مع شركة دوكاتي، التي تسعى بدورها للحفاظ على إرث دراجتها الأسطورية التي أسرت القلوب لعقود.
تتميز الساعة Maestro 4.0
بإطار Maestro
الكلاسيكي، وتأتي مع حزام مطاطي مفلكن باللون الأحمر الياقوتي، ما يعكس الذوق الرفيع والابتكار الذي لطالما عرف عن جيرالد تشارلز. تم إنتاج 250 قطعة فقط من هذه الساعة، مما يجعلها قطعة نادرة تحمل طابعًا مميزًا لمجموعة من عشاق الساعات والدراجات على حد سواء.
وصرح كلاوديو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لشركة دوكاتي «نحن في غاية السرور بما حققناه من تعاون مع جيرالد تشارلز في تصميم هذه الساعة الاستثنائية. لقد نجحنا في تجسيد جمال التصميم وأداء Ducati 916 الأسطوري في قطعة فنية تتسم بالشغف والإبداع». وأضاف أن هذا التعاون بين دوكاتي وجيرالد تشارلز أثمر ساعة تجمع بين التصميم الراقي والتفاصيل الدقيقة التي تميز كلتا العلامتين التجاريتين.
وتجسد الساعة تصميمًا مبتكرًا في مجال الساعات الهيكلية القافزة، حيث تعيد جيرالد تشارلز طرح ميزة الساعة القافزة لأول مرة منذ أكثر من 13 عامًا. الساعة تأتي مزودة بآلية حركة مبتكرة، تحمل رقم المرجع GCA 3002 JH ، وتتميز بميناء مزدوج يحتوي على قرص ساعة قافز في الأعلى، محاكيًا شكل عجلة دراجة Ducati 916 الشهيرة. كما تمت إضافة لمسات فاخرة تشمل كريستال ياقوتي وطلاء متوهجا، يتيح رؤية الوقت في الظلام.
من جانبه، أشار فيديريكو زيفياني المدير التنفيذي لشركة جيرالد تشارلز، إلى أن الساعة الجديدة هي تجسيد لحب الدار للابتكار والتصميم المعقد، حيث تم دمج عناصر Ducati 916 في التصميم الفريد للساعة، بما في ذلك الإطار والقرص الذي يشبه عجلة الدراجة النارية الشهيرة.
وتعد ساعة Maestro 4.0 Ducati 30 ° Anniversario 916
أكثر من مجرد ساعة؛ فهي رمز مشترك للشغف والابتكار بين جيرالد تشارلز ودوكاتي. ومع إصدار 250 قطعة فقط، ستظل هذه الساعة تحفة فنية نادرة لعشاق الساعات وركوب الدراجات النارية على حد سواء.
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