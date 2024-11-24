تاغ هوير تكشف عن حملتها السينمائية المبتكرة احتفالا بـ Carrera

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في خطوة فنية استثنائية، أطلقت علامة
TAG
Heuer السويسرية الفاخرة حملة سينمائية مبتكرة تحتفل بمرور 60 عامًا على إطلاق ساعة
Carrera الشهيرة، التي ظهرت لأول مرة في عام 1963. وهذه الحملة الفريدة ليست مجرد تكريم لتاريخ الساعة، بل هي أيضًا تجسيد للمفاهيم الأساسية التي تمثلها: السعي وراء الطموحات وتحقيق الأحلام. وقد تم تصوير الحملة في مدينة لوس أنجلوس، حيث يلتقي سحر السينما بأضواء المدينة الساحرة ليُترجم إلى مشاهد مثيرة ومليئة بالتحدي.
وتأخذنا الحملة الجديدة في رحلة عبر شوارع لوس أنجلوس المضيئة، حيث يظهر فيها أبرز سفراء العلامة العالمية: رايان غوسلينغ، أليكساندرا داداريو، باتريك ديمبسي، بالإضافة إلى النجم الصيني ليو هاوران الذي انضم مؤخرًا إلى أسرة TAG Heuer كسفير جديد. ومن خلال صور سينمائية مدهشة، يعكس كل نجم في الحملة رحلة سعيه لتحقيق أهدافه وطموحاته. ومع اختلاف مساراتهم المهنية، تظل ساعة Carrera رفيقهم المشترك الذي يزين معاصمهم ويُبرز قوتهم الداخلية في سعيهم المستمر وراء النجاح.
تم تصوير الحملة في ساعات الليل، حيث تضفي أضواء النيون المتلألئة في المدينة طابعًا سينمائيًا خاصًا، يبرز تميز ساعة Carrera التي تجسد العزيمة والشجاعة التي يتطلبها تحقيق الأحلام. استلهمت الساعة من سباق « Carrera Panamericana » الأسطوري، أحد أخطر السباقات في العالم، مما يوضح ارتباطها بالقوة والجرأة التي لا تنفصل عن من يرتدونها.
تحت إشراف المصور الشهير غلين لاتشفورد، تم تصوير هذه الحملة لتكون بمثابة لوحة فنية تمزج بين طابع الحياة المعاصرة والأجواء الكلاسيكية لأفلام «نيو نوار». الصور المدهشة التي تم التقاطها في قلب لوس أنجلوس، تحمل في طياتها أكثر من مجرد لقطات ترويجية؛ إنها تجسيد للأحلام والمشاعر التي يعايشها الأبطال في سعيهم لتحقيق النجومية. ساعة Carrera في الحملة تبرز كرمز للأناقة والجرأة، خاصة مع إدخال أسلوب «الصندوق الزجاجي «( glassbox ) في تصميم الساعات، مما يمنحها طابعًا عصريًا وجذابًا يوازن بين الحداثة والفخامة.
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