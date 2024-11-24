تاغ هوير تكشف عن حملتها السينمائية المبتكرة احتفالا بـ Carrera

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)TAGHeuerCarrera

وتأخذنا‭ ‬الحملة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬عبر‭ ‬شوارع‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬المضيئة،‭ ‬حيث‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬أبرز‭ ‬سفراء‭ ‬العلامة‭ ‬العالمية‭: ‬رايان‭ ‬غوسلينغ،‭ ‬أليكساندرا‭ ‬داداريو،‭ ‬باتريك‭ ‬ديمبسي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬النجم‭ ‬الصيني‭ ‬ليو‭ ‬هاوران‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬ TAG ‭ ‬ Heuer ‭ ‬كسفير‭ ‬جديد‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬صور‭ ‬سينمائية‭ ‬مدهشة،‭ ‬يعكس‭ ‬كل‭ ‬نجم‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬رحلة‭ ‬سعيه‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬وطموحاته‭. ‬ومع‭ ‬اختلاف‭ ‬مساراتهم‭ ‬المهنية،‭ ‬تظل‭ ‬ساعة‭ ‬ Carrera ‭ ‬رفيقهم‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬يزين‭ ‬معاصمهم‭ ‬ويُبرز‭ ‬قوتهم‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬سعيهم‭ ‬المستمر‭ ‬وراء‭ ‬النجاح‭.‬

تم‭ ‬تصوير‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬الليل،‭ ‬حيث‭ ‬تضفي‭ ‬أضواء‭ ‬النيون‭ ‬المتلألئة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬طابعًا‭ ‬سينمائيًا‭ ‬خاصًا،‭ ‬يبرز‭ ‬تميز‭ ‬ساعة‭ ‬ Carrera ‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬العزيمة‭ ‬والشجاعة‭ ‬التي‭ ‬يتطلبها‭ ‬تحقيق‭ ‬الأحلام‭. ‬استلهمت‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬‮«‬ Carrera ‭ ‬ Panamericana ‮»‬‭ ‬الأسطوري،‭ ‬أحد‭ ‬أخطر‭ ‬السباقات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يوضح‭ ‬ارتباطها‭ ‬بالقوة‭ ‬والجرأة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنفصل‭ ‬عن‭ ‬من‭ ‬يرتدونها‭.‬

تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المصور‭ ‬الشهير‭ ‬غلين‭ ‬لاتشفورد،‭ ‬تم‭ ‬تصوير‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬لتكون‭ ‬بمثابة‭ ‬لوحة‭ ‬فنية‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬طابع‭ ‬الحياة‭ ‬المعاصرة‭ ‬والأجواء‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬لأفلام‭ ‬‮«‬نيو‭ ‬نوار‮»‬‭. ‬الصور‭ ‬المدهشة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التقاطها‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬لقطات‭ ‬ترويجية؛‭ ‬إنها‭ ‬تجسيد‭ ‬للأحلام‭ ‬والمشاعر‭ ‬التي‭ ‬يعايشها‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬سعيهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجومية‭. ‬ساعة‭ ‬ Carrera ‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬تبرز‭ ‬كرمز‭ ‬للأناقة‭ ‬والجرأة،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬إدخال‭ ‬أسلوب‭ ‬‮«‬الصندوق‭ ‬الزجاجي‭ ‬‮«‬‭(‬ glassbox ‭) ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬الساعات،‭ ‬مما‭ ‬يمنحها‭ ‬طابعًا‭ ‬عصريًا‭ ‬وجذابًا‭ ‬يوازن‭ ‬بين‭ ‬الحداثة‭ ‬والفخامة‭.‬

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