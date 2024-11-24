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افتتاح الورشة الإقليمية للمنظمة البحرية الدولية في البحرين

11/24/2024 7:16:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬الورشة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬وفحص‭ ‬وإصدار‭ ‬شهادات‭ ‬البحارة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تُعقد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬بمنتجع‭ ‬ذي‭ ‬آرت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬خبيراً‭ ‬ومختصاً‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬دولة‭.

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬الورشة،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرية‭ ‬تعد‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬ورفاه‭ ‬البحارة‭ ‬يستلزم‭ ‬الامتثال‭ ‬الكامل‭ ‬لمعايير‭ ‬متقدمة‭ ‬للتدريب‭ ‬والتأهيل‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬يتجاوز‭ ‬كونه‭ ‬مجرد‭ ‬متطلب‭ ‬تقني،‭ ‬ليشكل‭ ‬واجباً‭ ‬أخلاقياً‭ ‬يعكس‭ ‬المسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالتراث‭ ‬البحري‭ ‬العريق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودور‭ ‬المملكة‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬القطاع‭ ‬البحري‭ ‬عبر‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التشريعات‭ ‬المُنظمة‭ ‬للقطاع‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬قانون‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تُثمن‭ ‬تأكيد‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬لتطبيقها‭ ‬الكامل‭ ‬لاتفاقية‭ ‬معايير‭ ‬التدريب‭ ‬والخفارة‭ ‬والشهادات‭ (‬ STCW ‭) ‬،‭ ‬والتزامها‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬والشهادات‭ ‬البحرية‭. ‬واختتم‭ ‬الوزير‭ ‬بتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬كمنصة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرات،‭ ‬متوجهاً‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المستمر‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬ممثل‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية،‭ ‬السيد‭ ‬ميلتون‭ ‬بارون،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الهامة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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