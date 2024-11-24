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نائب رئيس الوزراء وزيرالخارجية الإماراتي يصل إلى البلاد

11/24/2024 7:16:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬أمس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية‭ ‬المشتركة‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وفهد‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬كردوس‭ ‬العامري‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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