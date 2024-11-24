نائب رئيس الوزراء وزيرالخارجية الإماراتي يصل إلى البلاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وصل إلى البلاد أمس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له، في زيارة لمملكة البحرين لعقد اجتماع اللجنة البحرينية الإماراتية المشتركة.
وكان في استقباله لدى وصوله الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وفهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
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