تبادل الوفود التجارية بين البحرين وجزر البهاما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقام‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعريف‭ ‬بالدور‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ممثلاً‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ومنصة‭ ‬حيوية‭ ‬للتعاون‭ ‬التجاري‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬غرف‭ ‬التجارة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬اقتصادية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬جزر‭ ‬البهاما‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وأكد‭ ‬الخاجة‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الوفود‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬والشراكات،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬حيوية‭ ‬مثل‭ ‬السياحة‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭.‬

وناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬البنوك‭ ‬والصيرفة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬نموذجًا‭ ‬رائدًا‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬ماران‭ ‬سبنسر‭ ‬ماكي،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬جزر‭ ‬البهاما‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬ناسو،‭ ‬عن‭ ‬اهتمام‭ ‬بلاده‭ ‬بتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وتنمية‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭. ‬

كما‭ ‬أبدى‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬ونظيرتها‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬البهاما‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬نحو‭ ‬ازدهار‭ ‬اقتصادي‭ ‬مشترك‭.‬

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