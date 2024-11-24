تبادل الوفود التجارية بين البحرين وجزر البهاما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل عاطف محمد الخاجة الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، ماران سبنسر ماكي، سفير جمهورية جزر البهاما المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في ناسو، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقام الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين بالتعريف بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين، باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص في المملكة ومنصة حيوية للتعاون التجاري وتبادل الخبرات مع غرف التجارة حول العالم، مشدداً على أهمية بناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة وتعزيز التنسيق مع جزر البهاما في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأكد الخاجة أهمية تبادل الوفود التجارية بين البلدين لفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل السياحة والخدمات المالية.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون في القطاع المصرفي، حيث تم تسليط الضوء على خبرة البحرين في إدارة البنوك والصيرفة الإسلامية، والتي تمثل نموذجًا رائدًا يمكن الاستفادة منه.
من جانبه، أعرب ماران سبنسر ماكي، سفير جمهورية جزر البهاما المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في ناسو، عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع البحرين، مشيدًا بجهود غرفة البحرين في تسهيل التبادل التجاري وتنمية التعاون الاقتصادي.
كما أبدى حرصه على تعزيز العلاقات بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ونظيرتها في جزر البهاما بما يخدم تطلعات البلدين نحو ازدهار اقتصادي مشترك.
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