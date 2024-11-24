البحرين تترأس الندوة الـ28 لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية بالقاهرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬أعمال‭ ‬‮

‬الندوة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لرؤساء‭ ‬هيئات‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العربية،‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬24‭-‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬برئاسة‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬صلاح‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬سعد‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمناقشة‭ ‬وإقرار‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬السادة‭ ‬ممثلو‭ ‬رؤساء‭ ‬هيئات‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬اجتماعهم‭ ‬التمهيدي‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ (‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬العسكرية‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬والتدريب،‭ ‬والسفير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي،‭ ‬وحضور‭ ‬الوزير‭ ‬المفوض‭ ‬طارق‭ ‬عبدالسلام‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية،‭ ‬ونخبة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬رؤساء‭ ‬هيئات‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العربية‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ (‬17‭) ‬دولة‭ ‬عربية‭. ‬

تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬العسكري‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬لتطوير‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءات‭ ‬العسكرية‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالدول‭ ‬العربية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬دراسة‭ ‬استرشادية‭ ‬موحدة‭ ‬والخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬قيمة‭ ‬تعزز‭ ‬الجانب‭ ‬العلمي‭ ‬والأكاديمي‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العربية،‭ ‬وتحظى‭ ‬هذه‭ ‬الندوات‭ ‬باهتمام‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السادة‭ ‬رؤساء‭ ‬هيئات‭ ‬الأركان‭ ‬لحرصهم‭ ‬واهتمامهم‭ ‬الشديد‭ ‬بالعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

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