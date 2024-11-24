البحرين تترأس الندوة الـ28 لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية بالقاهرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القاهرة
– سيد عبدالقادر:
تبدأ اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أعمال
الندوة الثامنة والعشرين لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، التي تستمر أربعة أيام خلال الفترة 24-28 نوفمبر 2024 برئاسة اللواء الركن صلاح راشد آل سعد رئيس وفد مملكة البحرين لمناقشة وإقرار الدراسة التي أعدها السادة ممثلو رؤساء هيئات التدريب في اجتماعهم التمهيدي خلال شهر يوليو الماضي حول موضوع (دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القدرات العسكرية وتأثيره على العمليات والتدريب، والسفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، وحضور الوزير المفوض طارق عبدالسلام مدير الإدارة العسكرية، ونخبة مميزة من الضباط رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية ممثلين عن (17) دولة عربية.
تهدف هذه الندوة إلى تحقيق التنسيق والتعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال التدريب لتطوير ورفع الكفاءات العسكرية للقوات المسلحة بالدول العربية، والعمل على إعداد دراسة استرشادية موحدة والخروج بتوصيات قيمة تعزز الجانب العلمي والأكاديمي للقوات المسلحة العربية، وتحظى هذه الندوات باهتمام خاص من قبل السادة رؤساء هيئات الأركان لحرصهم واهتمامهم الشديد بالعمل العربي المشترك من أجل تعزيز العلاقات الأخوية بين الأشقاء في الدول العربية.
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