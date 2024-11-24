وزير المالية يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وشراكات استراتيجية وثيقة تستند إلى تاريخ ممتد من التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، مشيراً إلى ما وصلت إليه مسارات التعاون والعمل الثنائي بين البلدين الصديقين من مستويات متقدمة في مختلف المجالات في ظل الحرص المتبادل على مواصلة تنمية وتعزيز العلاقات البحرينية البريطانية بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، بحضور نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، حيث تم استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تشهده من تطورٍ ونماء على الصعد كافة، وخاصةً في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، لافتاً إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والبناء على ما تحقق بما يسهم في فتح آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، و تسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المالي والاستثماري، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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