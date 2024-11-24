وزير المالية يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬اللورد‭ ‬أليستر‭ ‬كينج‭ ‬عمدة‭ ‬الحي‭ ‬المالي‭ ‬لمدينة‭ ‬لندن‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬الصعد‭ ‬كافة،‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬و‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاستثماري،‭ ‬ومناقشة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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