Monday, 25 November 2024 02:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير المالية يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة

11/24/2024 7:16:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬وشراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬وثيقة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬ممتد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬اللورد‭ ‬أليستر‭ ‬كينج‭ ‬عمدة‭ ‬الحي‭ ‬المالي‭ ‬لمدينة‭ ‬لندن‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬الصعد‭ ‬كافة،‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬و‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاستثماري،‭ ‬ومناقشة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

كلمات دالة

MENAFN24112024000055011008ID1108920753

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث