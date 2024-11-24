السلطات الإماراتية تلقي القبض على الجناة في مقتل المواطن المولدوفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبوظبي‭: ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬تمكن‭ ‬السلطات‭ ‬الإماراتية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬من‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الجناة‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬يدعى‭ ‬‮«‬تسيفي‭ ‬كوغان‮»‬‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬المولدوفية‭ ‬بحسب‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬التي‭ ‬دخل‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ -‬وهو‭ ‬حاخام‭ ‬يهودي‭-‬،‭ ‬وعددهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬بحزم‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬المساس‭ ‬بأمن‭ ‬المجتمع‭ ‬واستقراره‭.‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بأنه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدمت‭ ‬عائلة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ببلاغ‭ ‬عن‭ ‬اختفائه‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬بحث‭ ‬وتحرٍّ،‭ ‬وأسفرت‭ ‬التحقيقات‭ ‬عن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬الشخص‭ ‬المفقود‭ ‬وتحديد‭ ‬الجناة،‭ ‬وتم‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬والبدء‭ ‬بالإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬كافة‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادثة‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التحقيقات‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬بكافة‭ ‬مؤسساتها‭ ‬لن‭ ‬تدخر‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬مواطنيها‭ ‬والمقيمين‭ ‬فيها‭ ‬وزوارها،‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬لحماية‭ ‬استقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬التي‭ ‬ترسخت‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الدولة‭.‬

وحذرت‭ ‬الوزارة‭ ‬بكل‭ ‬وضوح‭ ‬وحزم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستستخدم‭ ‬كافة‭ ‬السلطات‭ ‬القانونية‭ ‬المتاحة‭ ‬للتعامل‭ ‬بشدّة‭ ‬وبلا‭ ‬تهاون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬تصرفات‭ ‬أو‭ ‬أعمال‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬أو‭ ‬تهديد‭ ‬أمنه،‭ ‬مؤكدة‭ ‬استعدادها‭ ‬التام‭ ‬لاتخاذ‭ ‬أقصى‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرادعة‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬التعايش‭ ‬المشترك‭ ‬والسلم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وفقا‭ ‬للقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المرعية‭. ‬