ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬ستة‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬إن‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الابن‭ ‬برز‭ ‬بوصفه‭ ‬أكثر‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬نفوذا‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬انتقال‭ ‬السلطة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يعكف‭ ‬فيه‭ ‬والده‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬أكثر‭ ‬الحكومات‭ ‬إثارة‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬أشخاص‭ ‬عديمي‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬شغل‭ ‬المناصب‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬إدارته‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الكفاءة‭. ‬

ولطالما‭ ‬اعتمد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المشورة‭ ‬السياسية،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬يلعب‭ ‬ابنه‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المرشحين‭ ‬لشغل‭ ‬المناصب‭ ‬الوزارية‭ ‬واستبعاد‭ ‬آخرين،‭ ‬مثل‭ ‬دعمه‭ ‬للسيناتور‭ ‬جيه‭. ‬دي‭ ‬فانس‭ ‬لمنصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس،‭ ‬ومنع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة،‭ ‬وفقا‭ ‬للمصادر‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬متبرعين‭ ‬لحملة‭ ‬ترامب‭ ‬وأصدقاء‭ ‬شخصيين‭ ‬وحلفاء‭ ‬سياسيين‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬دونالد‭ ‬الابن‭ ‬إلى‭ ‬صندوق‭ ‬1789‭ ‬كابيتال‭ ‬الاستثماري،‭ ‬لكن‭ ‬أحد‭ ‬المصادر‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برنامجه‭ ‬الحواري‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬بودكاست،‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬ودعم‭ ‬المرشحين‭ ‬الذين‭ ‬يتبنون‭ ‬سياسات‭ ‬والده‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬دونالد‭ ‬الابن‭ ‬سيقدم‭ ‬المشورة‭ ‬لوالده‭ ‬داخل‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬لكنه‭ ‬استبعد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المداولات‭ ‬اليومية‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬دونالد‭ ‬الابن‭ ‬وفريق‭ ‬ترامب‭-‬فانس‭ ‬الانتقالي‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭. ‬

وقال‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬إن‭ ‬دونالد‭ ‬الابن‭ ‬سيسعى‭ ‬لضمان‭ ‬ولاء‭ ‬المرشحين‭ ‬لوالده‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استقطاب‭ ‬من‭ ‬يتبنون‭ ‬رؤية‭ ‬عالمية‭ ‬مناهضة‭ ‬للدور‭ ‬المؤسسي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحمائية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬التدخلات‭ ‬العسكرية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الخارجية‭. ‬وتظهر‭ ‬تعليقات‭ ‬دونالد‭ ‬الابن‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬وفي‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬سيسلك‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭. ‬

ولعب‭ ‬دونالد‭ ‬الابن‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬والده‭ ‬لاختيار‭ ‬صديقه‭ ‬المقرب‭ ‬فانس‭ ‬مرشحا‭ ‬لمنصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭. ‬وكان‭ ‬فانس‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬بين‭ ‬قاعدة‭ ‬ترامب،‭ ‬لكن‭ ‬خطابه‭ ‬المناهض‭ ‬للشركات‭ ‬ومعارضته‭ ‬للمساعدات‭ ‬المقدمة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬وتعليقاته‭ ‬السابقة‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬أثارت‭ ‬الريبة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬بعض‭ ‬المتبرعين‭ ‬والمؤيدين‭. ‬

وذكر‭ ‬أحد‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باختيار‭ ‬فانس‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬منح‭ ‬دونالد‭ ‬الابن‭ ‬نفوذا‭ ‬سياسيا‭ ‬إضافيا‭ ‬للقيام‭ ‬بدور‭ ‬استشاري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬اختارهم‭ ‬دونالد‭ ‬الابن‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬إن‭ ‬دونالد‭ ‬الابن‭ ‬كان‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬صديقه‭ ‬الشخصي‭ ‬ريك‭ ‬جرينيل‭ ‬وزيرا‭ ‬للخارجية،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬انتهى‭ ‬باختيار‭ ‬السيناتور‭ ‬ماركو‭ ‬روبيو‭ ‬لشغل‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭.‬