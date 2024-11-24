إيران ستعقد محادثات نووية مع 3 دول أوروبية في جنيف يوم الجمعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬ستجري‭ ‬محادثات‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬محل‭ ‬الخلاف‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬قوى‭ ‬أوروبية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬قرارا‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭. ‬وردّت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬القرار،‭ ‬الذي‭ ‬اقترحته‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بما‭ ‬وصفه‭ ‬مسؤولون‭ ‬حكوميون‭ ‬بإجراءات‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬تشغيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬الجديدة‭ ‬والمتقدمة،‭ ‬وهي‭ ‬أجهزة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬كيودو‭ ‬اليابانية‭ ‬للأنباء،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬خبر‭ ‬انعقاد‭ ‬الاجتماع‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬للأزمة‭ ‬النووية‭ ‬قبل‭ ‬تنصيب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬سيعقد‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬طهران‭ ‬تعتقد‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬النووية‭ ‬يجب‭ ‬حلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدبلوماسية‭. ‬إيران‭ ‬لم‭ ‬تنسحب‭ ‬أبدا‭ ‬من‭ ‬المحادثات‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬إن‭ ‬نواب‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬إيران‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬المحادثات،‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬ستتناول‭ ‬قضايا‭ ‬إقليمية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭. ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬بقائي‭ ‬مكان‭ ‬إجراء‭ ‬المحادثات‭. ‬وطلب‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السويسرية‭ ‬إحالة‭ ‬الأسئلة‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬كيودو‭. ‬وأضاف‭ ‬بقائي‭: ‬‮«‬سيتم‭ ‬تبادل‭ ‬الآراء‭... ‬بشأن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬مثل‭ ‬قضيتي‭ ‬فلسطين‭ ‬ولبنان‭ ‬وكذلك‭ ‬القضية‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬انسحبت‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬آنذاك‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬قوى‭ ‬كبرى‭ ‬وأعادت‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬الحدود‭ ‬النووية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬بإجراءات‭ ‬مثل‭ ‬زيادة‭ ‬مخزونات‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬ومعالجته‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬نقاء‭ ‬انشطارية‭ ‬أعلى‭ ‬وتركيب‭ ‬أجهزة‭ ‬طرد‭ ‬مركزي‭ ‬متقدمة‭ ‬لتسريع‭ ‬الإنتاج‭. ‬ولم‭ ‬تفلح‭ ‬المحادثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬وطهران‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق،‭ ‬لكن‭ ‬ترامب‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبرم‭ ‬اتفاقا،‭ ‬لأن‭ ‬العواقب‭ ‬غير‭ ‬محتملة‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبرم‭ ‬اتفاقا‮»‬‭.‬