فوز ساحق لناغتس على ليكرز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجل‭ ‬العملاق‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬متابعة،‭ ‬وقاد‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬127‭-‬102،‭ ‬ليواصل‭ ‬فريقه‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬خصمه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭).‬

وحقق‭ ‬ناغتس‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬14‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬ليكرز‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬يوكيتش‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الـ«تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬واكتفى‭ ‬بـ8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬كان‭ ‬أداؤه‭ ‬كافيا‭ ‬مع‭ ‬مساهمة‭ ‬مايكل‭ ‬بورتر‭ ‬جونيور‭ ‬بـ24‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬متابعة،‭ ‬والكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ ‬بـ14‭ ‬نقطة،‭ ‬وراسل‭ ‬ويستبروك‭ ‬بـ14‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

وقاد‭ ‬الثنائي‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬وداميان‭ ‬ليلارد‭ ‬فريقهما‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬125‭-‬119‭ ‬بتسجيلهما‭ ‬32‭ ‬و31‭ ‬نقطة‭ ‬تواليا‭.‬

ورفع‭ ‬باكس‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬إلى‭ ‬أربعة،‭ ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثامن‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم،‭ ‬ليحتل‭ ‬الفريق‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تراجع‭ ‬هورنتس‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬العاشرة‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬لاميلو‭ ‬بول‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬لهورنتس‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬أداء‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته،‭ ‬أفسد‭ ‬باكس‭ ‬ليلته‭.‬

قال‭ ‬الهدّاف‭ ‬المخضرم‭ ‬ليلارد‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬فوزا‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭. ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬كانت‭ ‬صعبة،‭ ‬لكننا‭ ‬بدأنا‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬أردنا‭ ‬تقديمه‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭. ‬الآن،‭ ‬نشعر‭ ‬بالثقة‭ ‬بأنفسنا‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬أو‭ ‬الدفاع‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬و7‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الرميات‭ ‬الحرة،‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لصالح‭ ‬ميلووكي‭. ‬بينما‭ ‬حقق‭ ‬بول‭ ‬10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لصالح‭ ‬هورنتس‭.‬







