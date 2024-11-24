فوز ساحق لناغتس على ليكرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): سجل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 34 نقطة مع 13 متابعة، وقاد دنفر ناغتس إلى فوز ساحق على مضيفه لوس أنجلوس ليكرز 127-102، ليواصل فريقه هيمنته على خصمه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه).
وحقق ناغتس فوزه الثالث عشر في آخر 14 مواجهة مع ليكرز.
وعلى الرغم من أن النجم الصربي يوكيتش لم يحقق الـ«تريبل دابل» السادس على التوالي، واكتفى بـ8 تمريرات حاسمة، كان أداؤه كافيا مع مساهمة مايكل بورتر جونيور بـ24 نقطة و11 متابعة، والكندي جمال موراي بـ14 نقطة، وراسل ويستبروك بـ14 نقطة و11 تمريرة حاسمة.
وقاد الثنائي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد فريقهما ميلووكي باكس إلى الفوز على ضيفه شارلوت هورنتس 125-119 بتسجيلهما 32 و31 نقطة تواليا.
ورفع باكس سلسلة انتصاراته المتتالية إلى أربعة، وهو الفوز الثامن منذ انطلاق الموسم، ليحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب المنطقة الشرقية، في حين تراجع هورنتس إلى المركز العاشر بعد خسارته العاشرة. وعلى الرغم من تسجيل لاميلو بول 50 نقطة لهورنتس في أعلى أداء له خلال مسيرته، أفسد باكس ليلته.
قال الهدّاف المخضرم ليلارد: «إنه شعور رائع أن نحقق فوزا آخر على أرضنا. بداية الموسم كانت صعبة، لكننا بدأنا في لعب النوع الذي أردنا تقديمه منذ البداية. الآن، نشعر بالثقة بأنفسنا سواء في الهجوم أو الدفاع».
وسجل أنتيتوكونمبو 12 من 23 محاولة من الملعب و7 من 10 من خط الرميات الحرة، مع 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة لصالح ميلووكي. بينما حقق بول 10 تمريرات حاسمة لصالح هورنتس.
MENAFN24112024000055011008ID1108920732
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.