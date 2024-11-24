منتخب رجال السلة يواجه الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مستضيفه‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭.‬

ووصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬وبدأ‭ ‬تدريباته‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية،‭ ‬وسيخوض‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬أخيرة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬استعدادًا‭ ‬لمباراته‭ ‬القوية‭ ‬أمام‭ ‬مستضيفه‭ ‬الإمارات‭.‬

ويقع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬برصيد‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط،‭ ‬ويسعى‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الظفر‭ ‬بالفوز‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬ترتيبه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬وتعزيز‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭.‬

هذا‭ ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتي‭.‬