منتخب رجال السلة يواجه الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواجه اليوم منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة مستضيفه المنتخب الإماراتي عند الساعة الثامنة مساءً في الجولة الرابعة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025.
ووصل منتخبنا إلى مدينة دبي يوم الجمعة الماضي، وبدأ تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، وسيخوض حصة تدريبية أخيرة صباح اليوم الإثنين، استعدادًا لمباراته القوية أمام مستضيفه الإمارات.
ويقع منتخبنا في المركز الثاني في مجموعته برصيد خمس نقاط خلف المنتخب اللبناني المتصدر برصيد ست نقاط، ويسعى الفريق إلى الظفر بالفوز والمحافظة على ترتيبه في المجموعة وتعزيز حظوظه في التأهل.
هذا وتقام المباراة على صالة نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.
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