Monday, 25 November 2024 02:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البحرين والإمارات

11/24/2024 7:07:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزير الخارجية يشيد بالمستوى المتميز من التعاون والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين

وزير الخارجية الإماراتي: الإمارات كانت ولا تزال ترى في شقيقتها البحرين شريكًا استراتيجيًا

مذكرات تفاهم مشتركة في مجالات الطيران المدني والسياحة والتدريب وتبادل الخبرات المالية وتعزيز التنافسية

عُقد‭ ‬أمس‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬المري‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬ونورة‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬دولة،‭ ‬والدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬النيادي‭ ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وخليفة‭ ‬شاهين‭ ‬المرر‭ ‬وزير‭ ‬دولة،‭ ‬وسعيد‭ ‬مبارك‭ ‬الهاجري‭ ‬مساعد‭ ‬الوزير‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية،‭ ‬وفهد‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬كردوس‭ ‬العامري،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬


وشارك‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي،‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وفاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬وعبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي،‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬والدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬كلمة‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬بلغته‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬المتجذرة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬والرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المُعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونماءٍ‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ويعبر‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬القيادتين‭ ‬الحكيمتين‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أشمل،‭ ‬واغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬ذات‭ ‬المردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬البالغ‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدبلوماسية‭ ‬الاماراتية‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬سموه،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حكمة‭ ‬واتزان‭ ‬وتأثير،‭ ‬ودورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬تكثيف‭ ‬الحضور‭ ‬الاماراتي‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬العالمي،‭ ‬لتبقى‭ ‬الامارات‭ ‬دار‭ ‬الأمان‭ ‬وواحة‭ ‬الاستقرار‭ ‬ومجتمع‭ ‬التسامح‭ ‬ومنارة‭ ‬التطور‭ ‬والعزة‭ ‬والرفعة‭ ‬بحكمة‭ ‬قيادتها‭ ‬ووعي‭ ‬شعبها‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬في‭ ‬التشاور‭ ‬المستمر‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬والدعم‭ ‬المتبادل‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬إزاء‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬والقضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬لمواجهة‭ ‬الظروف‭ ‬والتحديات‭ ‬الراهنة‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬إن‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والتكامل‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والتي‭ ‬يجمعها‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬تاريخ‭ ‬من‭ ‬الأخوة‭ ‬والصداقة‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬انعقاد‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬للجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬يجسد‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وهي‭ ‬علاقات‭ ‬تحظى‭ ‬بدعمٍ‭ ‬ورعايةٍ‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة،‭ ‬وأخيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المُعظم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬وهذا‭ ‬الدعم‭ ‬شكلا‭ ‬حافزًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬للجهود‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتنويع‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬دولة‭ ‬الامارات،‭ ‬كانت‭ ‬وما‭ ‬زالت،‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬شقيقتها‭ ‬البحرين‭ ‬شريكًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬وجزءًا‭ ‬أصيلًا‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والمنطقة‭ ‬برمتها‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬انعقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬التزام‭ ‬البلدين‭ ‬بالعمل‭ ‬المشترك،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬بحث‭ ‬الفرص‭ ‬والإنجازات‭ ‬ومناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬والقضايا‭ ‬العالقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬حلول‭ ‬إبداعية‭ ‬لتذليل‭ ‬أي‭ ‬تحديات‭ ‬وتحويلها‭ ‬لإنجازات‭ ‬ملموسة‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬شعبي‭ ‬البلدين‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬تطلع‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬باستمرار‭ ‬لتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويتضمن‭ ‬ذلك‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعة،‭ ‬والتجارة،‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬والنقل،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والخدمات‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬مسارات‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متطور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وسبل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المُتبادلة‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬لشعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

وناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية،‭ ‬والدفع‭ ‬بالعمل‭ ‬السياسي‭ ‬والتشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬الدولية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتدريب‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬والإعلام‭ ‬والاتصال‭ ‬الدبلوماسي‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والمواصلات‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية،‭ ‬والصحة‭ ‬والكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والبيئة‭ ‬والمناخ‭ ‬والعمل‭ ‬البلدي،‭ ‬والزراعة‭ ‬والثقافة‭ ‬والتعليم‭ ‬والعمل‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭.‬

وقد‭ ‬وقع‭ ‬الوزيران‭ ‬على‭ ‬المحضر‭ ‬المشترك‭ ‬لأعمال‭ ‬اللجنة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬وهي‭:‬

‭-‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬بشأن‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬ووقعها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬المري،‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭.‬

‭-‬برنامج‭ ‬تنفيذي‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السياحي،‭ ‬ووقعه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬المري،‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭.‬

‭-‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ووقعها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬الدكتور‭ ‬ياسر‭ ‬أحمد‭ ‬النقبي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الحكومية‭ ‬التابعة‭ ‬لدائرة‭ ‬التمكين‭ ‬الحكومي‭.‬

‭-‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬بشأن‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وتبادل‭ ‬السياسات‭ ‬والخبرات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬ووقعها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المهندس‭ ‬نواف‭ ‬هاشم‭ ‬السادة،‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬شرفي،‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬العلاقات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬بالإنابة‭.‬

‭-‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمركز‭ ‬الاتحادي‭ ‬للتنافسية‭ ‬والإحصاء‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تعزيز‭ ‬التنافسية،‭ ‬ووقعها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬عيسى‭ ‬حماد،‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتنافسية‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬حنان‭ ‬منصور‭ ‬أهلي،‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الاتحادي‭ ‬للتنافسية‭ ‬والإحصاء‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

MENAFN24112024000055011008ID1108920679

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث