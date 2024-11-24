انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البحرين والإمارات

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وزير الخارجية الإماراتي: الإمارات كانت ولا تزال ترى في شقيقتها البحرين شريكًا استراتيجيًا

مذكرات تفاهم مشتركة في مجالات الطيران المدني والسياحة والتدريب وتبادل الخبرات المالية وتعزيز التنافسية

عُقد‭ ‬أمس‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬المري‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬ونورة‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬دولة،‭ ‬والدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬النيادي‭ ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وخليفة‭ ‬شاهين‭ ‬المرر‭ ‬وزير‭ ‬دولة،‭ ‬وسعيد‭ ‬مبارك‭ ‬الهاجري‭ ‬مساعد‭ ‬الوزير‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية،‭ ‬وفهد‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬كردوس‭ ‬العامري،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬





وشارك‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي،‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وفاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬وعبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي،‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬والدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬كلمة‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬بلغته‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬المتجذرة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬والرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المُعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونماءٍ‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ويعبر‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬القيادتين‭ ‬الحكيمتين‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أشمل،‭ ‬واغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬ذات‭ ‬المردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬البالغ‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدبلوماسية‭ ‬الاماراتية‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬سموه،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حكمة‭ ‬واتزان‭ ‬وتأثير،‭ ‬ودورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬تكثيف‭ ‬الحضور‭ ‬الاماراتي‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬العالمي،‭ ‬لتبقى‭ ‬الامارات‭ ‬دار‭ ‬الأمان‭ ‬وواحة‭ ‬الاستقرار‭ ‬ومجتمع‭ ‬التسامح‭ ‬ومنارة‭ ‬التطور‭ ‬والعزة‭ ‬والرفعة‭ ‬بحكمة‭ ‬قيادتها‭ ‬ووعي‭ ‬شعبها‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬في‭ ‬التشاور‭ ‬المستمر‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬والدعم‭ ‬المتبادل‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬إزاء‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬والقضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬لمواجهة‭ ‬الظروف‭ ‬والتحديات‭ ‬الراهنة‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬إن‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والتكامل‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والتي‭ ‬يجمعها‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬تاريخ‭ ‬من‭ ‬الأخوة‭ ‬والصداقة‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬انعقاد‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬للجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬يجسد‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وهي‭ ‬علاقات‭ ‬تحظى‭ ‬بدعمٍ‭ ‬ورعايةٍ‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة،‭ ‬وأخيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المُعظم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬وهذا‭ ‬الدعم‭ ‬شكلا‭ ‬حافزًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬للجهود‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتنويع‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬دولة‭ ‬الامارات،‭ ‬كانت‭ ‬وما‭ ‬زالت،‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬شقيقتها‭ ‬البحرين‭ ‬شريكًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬وجزءًا‭ ‬أصيلًا‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والمنطقة‭ ‬برمتها‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬انعقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬التزام‭ ‬البلدين‭ ‬بالعمل‭ ‬المشترك،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬بحث‭ ‬الفرص‭ ‬والإنجازات‭ ‬ومناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬والقضايا‭ ‬العالقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬حلول‭ ‬إبداعية‭ ‬لتذليل‭ ‬أي‭ ‬تحديات‭ ‬وتحويلها‭ ‬لإنجازات‭ ‬ملموسة‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬شعبي‭ ‬البلدين‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬تطلع‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬باستمرار‭ ‬لتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويتضمن‭ ‬ذلك‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعة،‭ ‬والتجارة،‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬والنقل،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والخدمات‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬مسارات‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متطور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وسبل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المُتبادلة‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬لشعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

وناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية،‭ ‬والدفع‭ ‬بالعمل‭ ‬السياسي‭ ‬والتشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬الدولية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتدريب‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬والإعلام‭ ‬والاتصال‭ ‬الدبلوماسي‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والمواصلات‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية،‭ ‬والصحة‭ ‬والكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والبيئة‭ ‬والمناخ‭ ‬والعمل‭ ‬البلدي،‭ ‬والزراعة‭ ‬والثقافة‭ ‬والتعليم‭ ‬والعمل‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭.‬

وقد‭ ‬وقع‭ ‬الوزيران‭ ‬على‭ ‬المحضر‭ ‬المشترك‭ ‬لأعمال‭ ‬اللجنة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬وهي‭:‬

‭-‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬بشأن‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬ووقعها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬المري،‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭.‬

‭-‬برنامج‭ ‬تنفيذي‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السياحي،‭ ‬ووقعه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬المري،‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭.‬

‭-‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ووقعها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬الدكتور‭ ‬ياسر‭ ‬أحمد‭ ‬النقبي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الحكومية‭ ‬التابعة‭ ‬لدائرة‭ ‬التمكين‭ ‬الحكومي‭.‬

‭-‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬بشأن‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وتبادل‭ ‬السياسات‭ ‬والخبرات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬ووقعها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المهندس‭ ‬نواف‭ ‬هاشم‭ ‬السادة،‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬شرفي،‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬العلاقات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬بالإنابة‭.‬

‭-‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمركز‭ ‬الاتحادي‭ ‬للتنافسية‭ ‬والإحصاء‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تعزيز‭ ‬التنافسية،‭ ‬ووقعها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬عيسى‭ ‬حماد،‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتنافسية‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬حنان‭ ‬منصور‭ ‬أهلي،‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الاتحادي‭ ‬للتنافسية‭ ‬والإحصاء‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬