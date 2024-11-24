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بعد فقدان أثره أياما.. الإمارات تعثر على جثة حاخام إسرائيلي -مولدوفي

11/24/2024 7:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬عثرت‭ ‬السلطات‭ ‬الإماراتية‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬حاخام‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسيتين‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والمولد و فية‭ ‬فُقد‭ ‬أثره‭ ‬منذ‭ ‬الخميس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬تقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬تسيفي‭ ‬كوغان،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬أسرته‭ ‬ومع‭ ‬سفارة‭ ‬مولدافيا‭. ‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬كوغان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العين‭ ‬الإماراتية،‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬حوالي‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬بالسيارة‭ ‬عن‭ ‬دبي‭.‬

وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصادر‭ ‬التحقيقات‭ ‬تؤكد‭ ‬وجود‭ ‬آثار‭ ‬عنف‭ ‬على‭ ‬الجثة،‭ ‬ودلائل‭ ‬على‭ ‬حدوث‭ ‬عراك‭ ‬خلف‭ ‬بعض‭ ‬الدماء‭ ‬في‭ ‬السيارة،‭ ‬ويشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬قُتل‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬3‭ ‬أوزبكيين‭ ‬بعد‭ ‬توجيهات‭ ‬إيرانية‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬فتح‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬‮«‬الموساد‮»‬‭ ‬تحقيقا‭ ‬‮«‬مكثفا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭ ‬وفي‭ ‬هوية‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬الذين‭ ‬يرجح‭ ‬أنهم‭ ‬هربوا‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭.‬

وأكدت‭ ‬حركة‭ ‬حاباد‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬مقتل‭ ‬كوغان‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬وتم‭ ‬إخطار‭ ‬عائلته‮»‬‭.
‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬المسؤولون‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬ظروف‭ ‬مقتل‭ ‬كوغان‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كوغان‭ ‬خدم‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كمقاتل‭ ‬في‭ ‬لواء‭ ‬‮«‬جفعاتي‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬مساعدي‭ ‬الحاخام‭ ‬ليفي‭ ‬دوخمان،‭ ‬الحاخام‭ ‬الرئيسي‭ ‬للجالية‭ ‬اليهودية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وشوهد‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬ولم‭ ‬يحضر‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المقررة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعقدها‭ ‬خلال‭ ‬النهار،‭ ‬وبعد‭ ‬تغيبه‭ ‬عن‭ ‬السمع‭ ‬اتصلت‭ ‬زوجته‭ ‬بـ«الحباد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اتصل‭ ‬بدوره‭ ‬بالسلطات‭ ‬وجرى‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الحادث‭.‬

وكان‭ ‬كوغان‭ ‬مبعوثا‭ ‬لحركة‭ ‬حاباد‭ ‬لوبافيتش‭ ‬الحسيدية‭ ‬وهي‭ ‬حركة‭ ‬متشددة‭ ‬ومتزمتة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬اليهودية‭ ‬وتقريب‭ ‬اليهود‭ ‬من‭ ‬عقيدتهم،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراكزها‭ ‬المجتمعية‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك،‭ ‬إن‭ ‬مقتل‭ ‬تسيفي‭ ‬كوغان‭ ‬‮«‬هو‭ ‬عمل‭ ‬شنيع‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الإرهاب‭ ‬المعادية‭ ‬للسامية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬تتحقق‭ ‬العدالة‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬مقتله‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬اختفاء‭ ‬الحاخام‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬هددت‭ ‬فيه‭ ‬إيران‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبادل‭ ‬الجانبان‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

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