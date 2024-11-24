قرض ياباني بـ 100 مليون دولار لدعم موازنة الاردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - بحثت التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مع نائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) هارا شوهاي، أولويات المساعدات التنموية والفنية المستقبلية وفقاً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، مقدّمة الوزيرة الشكر لليابان على كل تقدّمه من دعم مالي وفني للمملكة من خلال وكالة (جايكا).

وخلال اللقاء، جرى التوقيع على وثائق قرض سيقدم من الحكومة اليابانية من خلال وكالة (جايكا) لدعم الموازنة العامة في مجال دعم القطاع الاجتماعي وسياسة التنمية البشرية بقيمة (16) مليار ين ياباني، ما يعادل حوالي (100) مليون دولار أميركي، بشروط تمويلية ميسرة جدا والتي تساهم في تخفيض كلف الدين العام.

ووقعت الوزيرة طوقان، بحضور سفير اليابان لدى المملكة أوكوياما جيرو، بحثوا خلاله، على المذكرة الخاصة بالقرض واتفاقية القرض الميسر المنبثقة عنها نيابة عن الحكومة الأردنية، وعن الحكومة اليابانية سفير اليابان لدى المملكة أوكوياما جيرو، في حين وقّع نائب الرئيس الأول لوكالة (جايكا) هارا شوهاي على اتفاقية القرض.

ويهدف القرض إلى دعم سياسة التنمية البشرية وتحسين إدارة وفاعلية القطاع الاجتماعي؛ لاسيّما قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم تنفيذ المخطط الشمولي لسلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إذ يأتي هذا التمويل بالتوازي مع قرض سياسة التنمية البشرية المُقدَّم من البنك الدولي، والذي وُقِّع على اتفاقيته في شهر تموز الماضي بقيمة (300 مليون دولار).

وقدمت الوزيرة طوقان الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل لأولويات المملكة التنموية والتعاون الاقتصادي بين اليابان والأردن، مشيدة بعمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين؛ حيث يصادف هذا العام الذكرى السبعين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح نائب الرئيس الأول لوكالة (جايكا) أن تقديم هذا القرض يأتي تقديراً لجهود الإصلاح الشامل التي تبذلها الحكومة الأردنية والتي تشمل رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتخطيط الحضري والحماية الاجتماعية، مسلطاً الضوء على أهمية هذا القرض في سدّ الاحتياجات التمويلية لميزانية العام المالي 2024، ومشيداً بالعلاقات التاريخية بين الأردن واليابان، ومؤكداً على مواصلة توفير الدعمين المالي والفني للأردن لمساعدته في جهوده التنموية والاصلاحية، وبما يعزز أواصر الشراكة بين البلدين الصديقين.

الأردن حصل منذ عام 1999 ولغاية الآن على ما يقرب من 2 مليار دولار كمساعدات مالية، إضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة من خلال وكالة (جايكا)، حيث تركزت المساعدات على قطاعات ذات أولوية مثل المياه والطاقة والأشغال العامة والسياحة ودعم الصناعة.