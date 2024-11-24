مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من الحالة الجوية

MENAFN - Khaberni) خبرني - جددت مديرية الأمن العام، الأحد، تحذيراتها في ظل المنخفض الجوي السائد، وما قد يصاحبه من انخفاض ملموس في درجات الحرارة.





وأكدت المديرية، على عدم المجازفة بقطع مناطق تجمع المياه أو جريان السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام، والانتقال إلى أماكن مرتفعة بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.





ودعت إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم.





كما دعت إلى تثبيت الأجسام على أسطح المنازل القابلة للتطاير بعل الرياح.





وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع الاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك.