(ليفربول) يعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوز على (ساوثهامبتون)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 24 - 11 (كونا) -- عزز فريق (ليفربول) اليوم الاحد صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
بعد فوزه على مضيفه (ساوثهامبتون) بثلاثة اهداف مقابل هدفين في لقاء ضمن منافسات الجولة ال12.
وتقدم (ليفربول) بالهدف الاول عند الدقيقة ال30 عبر لاعبه الهنغاري دومينيك سوبوسلاي غير ان المهاجم الإنجليزي ادم ارمسترونغ عدل النتيجة لاصحاب الارض قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق.
وفي الدقيقة ال56 نجح اللاعب البرتغالي ماتيوس فيرنانديز في منح (ساوثهامبتون) التفوق بالهدف الثاني فيما عدل المصري محمد صلاح النتيجة عند الدقيقة 65.
وعاد صلاح ليوقع الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء نفذها بنجاح قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بسبع دقائق.
وبهذا الفوز رفع (ليفربول) رصيده في صدارة الدوري الى 31 نقطة متقدما بفارق ثماني نقاط عن وصيفه (مانشستر سيتي) الذي مني مساء امس السبت بهزيمة ثقيلة على ارضه برباعية نظيفة على يد (توتنهام هوتسبر). (النهاية)
م ر ن / م ع ح ع
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