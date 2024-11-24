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بدء تسجيل 227,778 قطعة عقارية بمدينة الدمام ومحافظتي الخبر والقطيف

11/24/2024 2:34:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 227,778 قطعة عقارية في 79 حيًّا بمدينة الدمام و 32 حيًّا بمحافظة الخبر، و 8 أحياء بمحافظة القطيف.
ويشمل التسجيل في مدينة الدمام الأحياء التالية: (بدر، أحد، الجلوية، الخضرية، العنود، الأثير، النور، الضباب، الفيحاء، الصناعية، غرناطة، المحمدية، ضاحية الملك فهد، القادسية، الرابية، الأمانة، الشروق، الدانة، الفرسان، البحيرة، العزيزية، الجوهرة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، القصور، الحرس الوطني، الجامعة، الدانة الجنوبية، القشلة، الدوحة الشمالية، غرب الظهران، الدوحة الجنوبية، الدانة الشمالية، الوسام، حي صناعية الظهران، الإسكان الشمالي، العروبة الجنوبي، الحزم، الإسكان الجنوبي، العروبة الشمالي، الجود، جزء من حي الشعلة، المطار، الهضبة، الصناعية الثانية، الخدمات المساندة، القزاز، الدواسر، الشاطئ الشرقي، النخيل، العدامة، البديع، الخليج، الحمراء، الأمير محمد بن سعود، العمامرة، الطبيشي، المزروعية، البادية، الزهور، الربيع، السلام، السوق، الناصرية، الشاطئ الغربي، الحسام، الصدفة، الخالدية الجنوبية، النسيم، ميناء الملك عبدالعزيز، النورس، السيف، الراكة الشمالية، الخالدية الشمالية، الصفا، مدينة الملك فيصل الجامعية، الفنار، شاطئ نصف القمر، غرب العزيزية).
فيما يشمل التسجيل في محافظة الخبر الأحياء التالية: (ابن سيناء، الخبر الجنوبية، الثقبة، البندرية، الراكة الجنوبية، الحزام الأخضر، التحلية، الجسر، الكورنيش، العقربية، البستان، الحزام الذهبي، الجوهرة، الهدا، الخزامى، العليا، الحمراء، التعاون، الساحل، الروابي، قرطبة، اليرموك، مدينة العمال، الإسكان، الخبر الشمالية، صناعية الثقبة، الأندلس، أشبيليا، البحر، الخور، صناعية الفوازية).
ويشمل التسجيل بمحافظة القطيف الأحياء التالية: (الزهور، حي الأوجام، حي التلال، حي الفيحاء، حي الروابي، حي النهضة، حي الريحان، حي المها) مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة. ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 27 فبراير 2025م الموافق 28 شعبان 1446هـ، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.
ودعا السجل العقاري مُلّاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاريrer والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار. وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات. وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
ويتم تحديد المناطق العقارية وفقا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

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