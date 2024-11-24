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إنقاذ مواطن من الغرق في عسير

11/24/2024 2:34:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة عسير مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة له.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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