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الطاقة: فرص استثمارية في 8 خامات معدنية

11/24/2024 2:33:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مؤخرا، ملخصا عن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في قطاع التعدين في الأردن، إذ تضمنت 8 خامات.
هذه الخامات، اشتملت وفقا للوزارة على الفوسفات في 10 مواضع "بلوكات" في منطقة الريشة/المفرق، والتف الزيولوتي في 4 مواضع في تلول الشهبا المفرق والبينتونايت في الأزرق.
ومن بين هذه الخامات أيضا الطباشير في 4 مواضع في الدهيكية ووادي الغدف ووادي الذهبي وقصر الحرانة، والحجر الجيري في 8 مواضع في كل من: سواقة في عمان والدامخي والقطرانة ووادي الأبيض والسلطاني في الكرك وجرف الدراويش الشمالي والجنوبي في الطفيلة، وخام الدولمايت في موضعي غور حديثة ووادي عسال في الكرك، والنحاس بالطفيلة والبازلت في تل برما في معان.
الحكومة أطلقت صيف العام الحالي ومن خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، استراتيجية تعدين تستهدف تحويل الأردن إلى دولة تعدين في العام 2033، وتستهدف مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات ليصل إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 977.4 مليون دولار حاليا.
ومن خلال الاستراتيجية نفسها، سيتم رفع نسبة الوظائف في القطاع لتصل إلى نحو 27.5 ألف فرصة عمل، مع رفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 4.9 مليار دولار من 1.4 مليار دولار حاليا.
كما نشرت الوزارة نشرة تضمنت بشكل عام أهم الثروات المعدنية المتاحة والمفتوحة لمشاريع الاستثمار والاستغلال التجاري، استناد إلى الدراسات الاستكشافية السابقة للثروات المعدنية في الأردن، تتضمن وصفاً لهذه الثروات المعدنية والبيئة الجيولوجية لرواسبها ومواقعها، واستعراض أهم المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذه المعادن المتعلقة باستخداماتها الصناعية والثروات الجيولوجية المقدرة لكل معدن بهدف دراسة إمكاناته الاقتصادية.
الوزارة قالت في النشرة: "إن التعدين واستغلال الموارد المعدنية يشكلان العصب الاقتصادي للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلك من خلال تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي الذي تساهم به مشاريع التعدين، وخاصة في المناطق النائية من هذه الدول، في تنميتها".
وتوقعت الوزارة أن يواصل قطاع التعدين العالمي نموه طوال العقود المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية بمستوياتها وأنواعها كافة، ومنتجات القطاعات الزراعية، فضلاً عن القطاعات الأكثر تقدماً والمتخصصة بالتقنيات المتقدمة في هذا العصر.

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