الباركور سادسا ببطولة العالم.. والجمباز ينظم دورة تدريبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - حل المنتخب الوطني للباركور في المركز السادس ببطولة العالم للباركور، التي اختتمت مؤخرا في مدينة كيتاكيوشو اليابانية، بمشاركة واسعة.
وكتب لاعب
المنتخب الوطني للناشئين معاذ بدير، تاريخا جديدا له في لعبة الباركور، بعدما أصبح أول لاعب عربي يتأهل إلى نهائيات بطولة العالم للباركور، قبل أن يحل سادسا في فئة سباق السرعة "speed".
وتنافس بدير مع 31 لاعبا يمثلون 11 دولة من أرجاء العالم كافة، وهي: هولندا، المكسيك، اليابان، جمهورية التشيك، سويسرا، هونغ كونغ، كرواتيا، تركيا، أوكرانيا وجنوب أفريقيا، إلى جانب الأردن.
ولم يتمكن اللاعبان، حمزة بدير ويوسف الشرفات من المشاركة في فئتي الرجال والناشئين ببطولة العالم، وذلك بعد تعرضهما للإصابة خلال التدريب، الذي يقوده المدرب الوطني معتصم الغويري وإلى جانبه المعالج أصيل بدار. في المقابل، أعلن اتحاد الجمباز عن تنظيمه دورة الجمباز للجميع بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب. ويشرف الخبير المصري الدكتور هشام النادي - الذي يتقلد منصب رئاسة لجنة الجمباز للجميع في الاتحاد المصري للجمباز وعضوية لجنة الجمباز للجميع في الاتحاد العربي – على الدورة التي سيحاضر فيها، علما أن رسوم الاشتراك تبلغ 75 دينارا للمشاركة مع خصم 25 دينارا لطلاب الجامعات.
وكانت الهيئة العامة لاتحاد الجمباز، انتخبت أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)، ليضم المجلس عن فئة المعينين كلا من: م.صالح الغويري، ياسمين خير وعادل عودة، وعن فئة اللاعبين المعتزلين شادي خوري وعن فئة اللاعبات المعتزلات شذى بندك.
وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الأول، الذي تخلله عملية توزيع المناصب، حيث اختير الغويري رئيسا للاتحاد وعادل عودة نائبا للرئيس وشذى بندك أمينا للسر وشادي خوري أمينا للصندوق، في الوقت الذي وافقت فيه سمو الأميرة رحمة بنت الحسن على تولي منصب الرئاسة الفخرية لاتحاد الجمباز.
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