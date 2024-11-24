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الباركور سادسا ببطولة العالم.. والجمباز ينظم دورة تدريبية

11/24/2024 2:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - حل المنتخب الوطني للباركور في المركز السادس ببطولة العالم للباركور، التي اختتمت مؤخرا في مدينة كيتاكيوشو اليابانية، بمشاركة واسعة.
وكتب لاعب المنتخب الوطني للناشئين معاذ بدير، تاريخا جديدا له في لعبة الباركور، بعدما أصبح أول لاعب عربي يتأهل إلى نهائيات بطولة العالم للباركور، قبل أن يحل سادسا في فئة سباق السرعة "speed".
وتنافس بدير مع 31 لاعبا يمثلون 11 دولة من أرجاء العالم كافة، وهي: هولندا، المكسيك، اليابان، جمهورية التشيك، سويسرا، هونغ كونغ، كرواتيا، تركيا، أوكرانيا وجنوب أفريقيا، إلى جانب الأردن.
ولم يتمكن اللاعبان، حمزة بدير ويوسف الشرفات من المشاركة في فئتي الرجال والناشئين ببطولة العالم، وذلك بعد تعرضهما للإصابة خلال التدريب، الذي يقوده المدرب الوطني معتصم الغويري وإلى جانبه المعالج أصيل بدار. في المقابل، أعلن اتحاد الجمباز عن تنظيمه دورة الجمباز للجميع بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب. ويشرف الخبير المصري الدكتور هشام النادي - الذي يتقلد منصب رئاسة لجنة الجمباز للجميع في الاتحاد المصري للجمباز وعضوية لجنة الجمباز للجميع في الاتحاد العربي – على الدورة التي سيحاضر فيها، علما أن رسوم الاشتراك تبلغ 75 دينارا للمشاركة مع خصم 25 دينارا لطلاب الجامعات.
وكانت الهيئة العامة لاتحاد الجمباز، انتخبت أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)، ليضم المجلس عن فئة المعينين كلا من: م.صالح الغويري، ياسمين خير وعادل عودة، وعن فئة اللاعبين المعتزلين شادي خوري وعن فئة اللاعبات المعتزلات شذى بندك.
وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الأول، الذي تخلله عملية توزيع المناصب، حيث اختير الغويري رئيسا للاتحاد وعادل عودة نائبا للرئيس وشذى بندك أمينا للسر وشادي خوري أمينا للصندوق، في الوقت الذي وافقت فيه سمو الأميرة رحمة بنت الحسن على تولي منصب الرئاسة الفخرية لاتحاد الجمباز.

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