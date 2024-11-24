الوحدات يتأهب في قطر استعدادا للتصدي لطموحات أصفهان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يتأهب فريق الوحدات الذي وصل مبكرا (أول من أمس) إلى قطر، لحسم التأهل عن المجموعة الثالثة التي يتصدرها برصيد 10 نقاط، إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري ابطال آسيا "2"، عندما يواجه خصمه العنيد متصدر الدوري
الإيراني سباهان أصفهان، في المباراة التي تقام عند الساعة 7 من مساء غد، على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة القارية.
وباشر الوحدات تدريباته في الدوحة، بقيادة المدير الفني رأفت علي، استعدادا للمباراة التي يطمح خلالها الوحدات إلى تكرار فوزه على الفريق الإيراني القوي.
وركز الوفد الإداري والجهاز الفني، على رفع الحالة النفسية والمعنوية للفريق، و"نفض غبار" خسارة لقب درع اتحاد الكرة، وتوجيه تركيز اللاعبين نحو البطولة القارية، التي يقدم فيها الفريق أفضل العروض والنتائج، خلافا للمسابقات المحلية، وانشغل لاعبو الفريق في متابعة مباريات المنافس الإيراني، خلال رحلة السفر إلى قطر.
ملامسة واقتراب
يلامس فريق الوحدات بطاقة التأهل في البطولة القارية، حيث يتصدر مجموعته الثالثة برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز على سيباهان أصفهان بنتيجة 2-1 في عمان، وتعادل مع الشارقة في أرضه بنتيجة 2-2، وفاز على الاستقلال الطاجيكي بنتيجة 1-0، وكرر الفوز في عمان بالنتيجة ذاتها، مما يجعله بحاجة إلى نقطة على أبعد تقدير لضمان التأهل.
ويقف سيبهان بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر الوحدات، والشارقة بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويشهد مستواه الفني ارتفاعا ملحوظا، بعدما غير ثوبه الفني واستقدم البرتغالي هوغو ميغيل بيريرا دي ألميدا، خلفا لمواطنه جوزيه مورايس، وحقق معه انطلاقه قوية بالفوز على الشارقة بالجولة الرابعة بنتيجة 3-1، رادا له الدين، وينوي الاقتراب من القمة، وتعزيز فوزه الأول على استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 4-0 بالجولة الثانية، وتعويض خسارته بالثالثة بنتيجة 1-3.
ويقضي نظام دوري أبطال آسيا 2 - بطولة الصف الثاني المستحدثة في الاتحاد الآسيوي لهذا الموسم،" بتوزيع 32 ناديًا، على 8 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل فريقان من كل مجموعة بعد المنافسة في مباريات كل مجموعة بنظام الذهاب والإياب وتجميع النقاط، إلى الدور ثمن النهائي الذي يضم 16 فريقا، بمواجهات مباشرة بنظام الذهاب والإياب، وتستمر الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية، فيما تقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة، وتم الإعلان عن استضافتها في المملكة العربية السعودية.
ظروف وأوراق
تتباين ظروف الفريقين قبل هذه المواجهة المرتقبة، فالوحدات سافر بثقل خسارته نهائي الدرع أمام السلط بفارق الركلات الترجيحية، لكن ما يمنح جماهير الوحدات التفاؤل، بقدرة الفريق الوحداتي على تجاوزها، أن "الأخضر" في البطولة الآسيوية "غير"، ويقدم أداء مختلفا ويحقق النتائج اللافتة، وسبق له أن تفوق على أصفهان في عمان، ويلعب على أكثر من فرصة في هذه المباراة لضمان التأهل.
ويستفيد فريق الوحدات من التحاق خماسي المنتخب الوطني بالفريق قبل هذه المواجهة، كل من: عبدالله الفاخوري، عامر جاموس، مهند سمرين، إبراهيم صبرة، ويوسف أبوالجزر، للعديد من الخيارات المهمة المتوافرة بين يدي المدير الفني رأفت علي، ولا سيما دانيال عفانة، عرفات الحاج، فراس شلباية، مصطفى كمال، شوقي القزعة، صالح راتب، محمود شوكت، المغربي مروان أفلاح، محمد موالي، سيزار، بهاء فيصل، واكونو.
ولكن ما يثير التخوفات والهواجس، العودة القوية لفريق أصفهان بعد الفوز الكبير على الشارقة بنتيجة 3-1، وصدارته للدوري الإيراني برصيد 21 نقطة، متقدما على حامل اللقب برسيبوليس بفارق نقطة، وإن وقع في فخ التعادل أمام ألمنيوم أراك بدوري بلاده، إلا أنه يوجه تركيزه نحو مباراة الوحدات الآسيوية.
وكان فريق أضفهان وصل إلى إيران أمس، وباشر تدريباته الاستعدادية على ملاعب "اسباير زون"، ويملك المدير الفني ألميدا العديد من الأوراق المميزة، يتقدمها حارس المرمى بايام نيازماند، حسين غودارزي، بريان دابو، مهدي لاموشيتاراجي، محمد كريمي، كافيه رضائي، أريا يوسفي، ستيفن نزونزي، محمد مهدي محبي، أمين حزباوي ، ومحمد دانيشقار .
ويقام اليوم، الاجتماع الفني الذي سيتم فيه التأكد من أهلية اللاعبين، وتأكيد تعليمات المسابقة، وتحديد الزي الرسمي للفريقين، ويعقبه المؤثمر الصحفي الذي يتحدث فيه مدرب وقائد كل فريق، عن حظوظهم في هذه المباراة المهمة من البطولة القارية.
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