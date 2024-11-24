Tuesday, 26 November 2024 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوحدات يتأهب في قطر استعدادا للتصدي لطموحات أصفهان

11/24/2024 2:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- يتأهب فريق الوحدات الذي وصل مبكرا (أول من أمس) إلى قطر، لحسم التأهل عن المجموعة الثالثة التي يتصدرها برصيد 10 نقاط، إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري ابطال آسيا "2"، عندما يواجه خصمه العنيد متصدر الدوري الإيراني سباهان أصفهان، في المباراة التي تقام عند الساعة 7 من مساء غد، على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة القارية.
وباشر الوحدات تدريباته في الدوحة، بقيادة المدير الفني رأفت علي، استعدادا للمباراة التي يطمح خلالها الوحدات إلى تكرار فوزه على الفريق الإيراني القوي.
وركز الوفد الإداري والجهاز الفني، على رفع الحالة النفسية والمعنوية للفريق، و"نفض غبار" خسارة لقب درع اتحاد الكرة، وتوجيه تركيز اللاعبين نحو البطولة القارية، التي يقدم فيها الفريق أفضل العروض والنتائج، خلافا للمسابقات المحلية، وانشغل لاعبو الفريق في متابعة مباريات المنافس الإيراني، خلال رحلة السفر إلى قطر.
ملامسة واقتراب
يلامس فريق الوحدات بطاقة التأهل في البطولة القارية، حيث يتصدر مجموعته الثالثة برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز على سيباهان أصفهان بنتيجة 2-1 في عمان، وتعادل مع الشارقة في أرضه بنتيجة 2-2، وفاز على الاستقلال الطاجيكي بنتيجة 1-0، وكرر الفوز في عمان بالنتيجة ذاتها، مما يجعله بحاجة إلى نقطة على أبعد تقدير لضمان التأهل.
ويقف سيبهان بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر الوحدات، والشارقة بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويشهد مستواه الفني ارتفاعا ملحوظا، بعدما غير ثوبه الفني واستقدم البرتغالي هوغو ميغيل بيريرا دي ألميدا، خلفا لمواطنه جوزيه مورايس، وحقق معه انطلاقه قوية بالفوز على الشارقة بالجولة الرابعة بنتيجة 3-1، رادا له الدين، وينوي الاقتراب من القمة، وتعزيز فوزه الأول على استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 4-0 بالجولة الثانية، وتعويض خسارته بالثالثة بنتيجة 1-3.
ويقضي نظام دوري أبطال آسيا 2 - بطولة الصف الثاني المستحدثة في الاتحاد الآسيوي لهذا الموسم،" بتوزيع 32 ناديًا، على 8 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل فريقان من كل مجموعة بعد المنافسة في مباريات كل مجموعة بنظام الذهاب والإياب وتجميع النقاط، إلى الدور ثمن النهائي الذي يضم 16 فريقا، بمواجهات مباشرة بنظام الذهاب والإياب، وتستمر الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية، فيما تقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة، وتم الإعلان عن استضافتها في المملكة العربية السعودية.
ظروف وأوراق
تتباين ظروف الفريقين قبل هذه المواجهة المرتقبة، فالوحدات سافر بثقل خسارته نهائي الدرع أمام السلط بفارق الركلات الترجيحية، لكن ما يمنح جماهير الوحدات التفاؤل، بقدرة الفريق الوحداتي على تجاوزها، أن "الأخضر" في البطولة الآسيوية "غير"، ويقدم أداء مختلفا ويحقق النتائج اللافتة، وسبق له أن تفوق على أصفهان في عمان، ويلعب على أكثر من فرصة في هذه المباراة لضمان التأهل.
ويستفيد فريق الوحدات من التحاق خماسي المنتخب الوطني بالفريق قبل هذه المواجهة، كل من: عبدالله الفاخوري، عامر جاموس، مهند سمرين، إبراهيم صبرة، ويوسف أبوالجزر، للعديد من الخيارات المهمة المتوافرة بين يدي المدير الفني رأفت علي، ولا سيما دانيال عفانة، عرفات الحاج، فراس شلباية، مصطفى كمال، شوقي القزعة، صالح راتب، محمود شوكت، المغربي مروان أفلاح، محمد موالي، سيزار، بهاء فيصل، واكونو.
ولكن ما يثير التخوفات والهواجس، العودة القوية لفريق أصفهان بعد الفوز الكبير على الشارقة بنتيجة 3-1، وصدارته للدوري الإيراني برصيد 21 نقطة، متقدما على حامل اللقب برسيبوليس بفارق نقطة، وإن وقع في فخ التعادل أمام ألمنيوم أراك بدوري بلاده، إلا أنه يوجه تركيزه نحو مباراة الوحدات الآسيوية.
وكان فريق أضفهان وصل إلى إيران أمس، وباشر تدريباته الاستعدادية على ملاعب "اسباير زون"، ويملك المدير الفني ألميدا العديد من الأوراق المميزة، يتقدمها حارس المرمى بايام نيازماند، حسين غودارزي، بريان دابو، مهدي لاموشيتاراجي، محمد كريمي، كافيه رضائي، أريا يوسفي، ستيفن نزونزي، محمد مهدي محبي، أمين حزباوي ، ومحمد دانيشقار .
ويقام اليوم، الاجتماع الفني الذي سيتم فيه التأكد من أهلية اللاعبين، وتأكيد تعليمات المسابقة، وتحديد الزي الرسمي للفريقين، ويعقبه المؤثمر الصحفي الذي يتحدث فيه مدرب وقائد كل فريق، عن حظوظهم في هذه المباراة المهمة من البطولة القارية.

MENAFN24112024000072011014ID1108920420

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث