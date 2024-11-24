Tuesday, 26 November 2024 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العدالة وجنوب العالم عنوان الدورة الـ15 من كرامة.. سينما الإنسان

11/24/2024 2:32:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنطلق في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في المركز الثقافي الملكي، فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان "كرامة.. سينما الإنسان" الذي ينظمه سنويا "معمل 612 للأفكار" بالتعاون مع وزارة الثقافة.
تحت عنوان "العدالة لشعوب جنوب العالم"، تتسابق العام الحالي عشرات الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة والطويلة والتحريكية، فالقائمون على "كرامة" يعلنون أن وجهات الدورة الجديدة من المهرجان الذي انطلق في العام 2010، تدور حول آفاق العلاقة بين شمال العالم وجنوبه، حيث تتجلى العدالة هنا بوصفها "عنوانا عريضا وجوهريا يسعى أحرار العالم في كل زمان ومكان إلى تحقيقه، وبوصفها أرضية لمد جسور التواصل بين جهات الكوكب وشعوبه وأنظمته والفاعلين فيه، وأدبيات الحوار، والمسبار الذي يحدد مسارات هذه العلاقة بين الشمال والجنوب هل هي تناقض أم تكامل".
"إنها العدالة التي يأمل أبناء جنوب الأرض بتحقيقها"، تقول مديرة المهرجان المخرجة سوسن دروزة، رائية أن الكوكب أصبح "مقسوما بشكل مفزع إلى شطرين؛ شطر شمالي لا يريد أن يتخلى عن نزعاته الكولونيالية القديمة التي يفترض أنه قد مر عليها الماء وجرفتها غدران الدروب، وشطر جنوبي تقضمه الحروب وينهش أركانه الجشع، وتسكن أعماق وجدانه الدافعية العنيدة نحو التخلص من التبعية".
تقول دروزة، إن "كرامة" يسعى "بعد 14 شهرا من حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء قطاع غزة" لأن يكون "منصة محورية ليس فقط لعرض الأفلام، بل أيضا للتفاعل مع القضايا الإنسانية العالمية بشكل أعمق وأكثر تأثيرا. من خلال تسليط الضوء على قضايا الجنوب، تمكين الشباب، دعم السينما الرقمية، وتحفيز النقاشات حول العدالة الاجتماعية".
دروزة لا تخفي، في حديثها مع وسائل الإعلام، صدمتها، لا بل استهجانها من السماح لـ"كيان فاشي صغير المعنى، التغول على خيارات الكوكب جميعه"، مشيرة إلى رفض تلك الجهة المارقة "الصريح والواضح الانصياع للقانون الدولي الإنساني وللمنظومة الأخلاقية التي يفترض أنها تحكم علاقات العالم على اختلاف جهاته ومعتقداته، وعدم التزام تلك الطغمة بما تَوافق عليه بنو البشر ورأوا فيه ممكنات تحقيق عدالة كونية مرتجاة".
دروزة تختتم حديثها بالإشارة إلى موعد المؤتمر الصحفي الذي ستنظمه إدارة المهرجان للإعلاميين حول الدورة الـ15، (دورة جنوب العالم وتطلعاته)، لإطلاعهم على مزيد من تفاصيلها وأفلامها ومفرداتها، معلنة أن المؤتمر الصحفي سيقام عند الساعة الخامسة من مساء الخميس المقبل 28 الحالي.
من جهته، يؤكد المخرج إيهاب الخطيب المدير الفني للمهرجان، أن الدورة الجديدة يمكن أن تحدث "فرقا حقيقيا في تحقيق التغيير"، رائيا "أن دمج الأفكار المبتكرة والعمل المشترك بين صناع الأفلام والجمهور والنشطاء سيعزز من رسالة "كرامة" الإنسانية، ويزيد من تأثيره في تعزيز دور السينما التنويري بقضايا الإنسان عالميا".
يقول الخطيب "إن كفتي الميزان مختلتان"، مضيفا "ولا بد من تقويمهما، ومن أجل ذلك على الإنسان أن ينتصر لقضايا المنطقة وإشكالياتها وتطلعات إنسانها نحو الحرية والكرامة والإنصاف". الخطيب يذهب إلى أن روح الفن السابع تتجلى بوصفه عنوانا ومطلبا وراية، مؤكدا: "علينا أن ننتصر عبر السينما بوصفها فعلا مقاوما لمعاني الإنسانية الحقة، وأن نلقي الضوء على وجوه العدالة وروحها الحية المتوثبة".
وفي سياق متصل، كشف الخطيب أن عدد أفلام دورة هذا العام يزيد على 70 فيلما وثائقيا وروائيا طويلا وقصيرا، "تذهب جميعها نحو الانحياز لشعوب جنوب العالم، وللتعبير عن تطلعات الشعوب نحو غد أفضل".
وذكر أن الأفلام المشاركة تتنافس بمجملها على جوائز عدة: جائزة أفضل فيلم وثائقي، جائزة أفضل فيلم قصير وجائزة الجمهور، إضافة إلى جائزة أفضل فيلم حقوقي التي جرت العادة أن تقدم قيمتها المالية الشبكة العربية لأفلام حقوق الإنسان "أنهار".
المشاركات في دورة هذا العام آتية، بحسب إدارة المهرجان، من فلسطين ولبنان والبحرين وسورية والأردن وقطر والمغرب وتركيا والنرويج وهولندا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والبرتغال وفرنسا وغيرها، إضافة إلى دول تشارك لأول مرة، مثل بنغلاديش والإكوادور وغيرهما من خلال أفلام ذات جودة عالمية.
وبسبب الظروف القائمة في فلسطين ولبنان واليمن، يستضيف "كرامة"، خلال دورة العام الحالي، ودائما، بحسب القائمين عليه: مهرجان كرامة فلسطين، مهرجان كرامة اليمن ومهرجان كرامة بيروت، كما يقدم أفلاما سودانية أنجزت في بلاد المهجر، وأفلاما سورية أنجزت من "خارج الإطار"، علما أن الأفلام السودانية والسورية سوف يليها، ودائما بحسب القائمين على "كرامة"، ندوات تقييمية ونقدية بمشاركة سينمائيين وإعلاميين ومعنيين.

MENAFN24112024000072011014ID1108920409

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث