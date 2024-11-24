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هيئة النقل: إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي

11/24/2024 8:10:15 AM
(MENAFN- Amman Net) ثمن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، علاء الشبيلات، قرار مجلس الوزراء بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحقة عليها، وإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وجدت، خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي.
وأكد الشبيلات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها يشمل مركبات النقل العمومي، داعيًا المشغلين في قطاع النقل للاستفادة من هذه الإعفاءات وتصويب أوضاعهم قبل نهاية المدة.
ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص.
ويستهدف القرار أيضًا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.

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