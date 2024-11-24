مبعوث الأمم المتحدة من دمشق: من“الضروري للغاية” التهدئة لعدم“جر” سوريا إلى النزاع

MENAFN - Palestine News ) دمشق / PNN -اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في دمشق الأحد أنه“من الضروري للغاية” إنهاء الحربين في لبنان وغزة لعدم“جر” سوريا إلى النزاع في المنطقة.

وقال قبل اجتماعه مع الخارجية السوري بسام الصباغ“علينا الآن ضمان أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفي لبنان وأن نجنب جر سوريا” إلى النزاع في المنطقة.

ومنذ بدء النزاع في سوريا، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة لقوات النظام السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله. وازدادت وتيرة الغارات على وقع المواجهة المفتوحة التي تخوضها إسرائيل مع حزب الله في لبنان المجاور.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا الجمعة استشهاد 92 مواطن بعضهم

موالين لإيران في غارات اسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في وسط سوريا.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتقول في الفترة الأخيرة إنها تعمل على منع حزب الله من“نقل وسائل قتالية” من سوريا إلى لبنان.