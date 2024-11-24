العدوان على لبنان.. تضرر كنيسة في النبطية جراء غارات إسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN- تضررت كنيسة سيدة الانتقال في حارة المسيحيين بمدينة النبطية جنوب لبنان، الأحد، نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن غارة إسرائيلية على حي المسيحيين بالنبطية (جنوب) سببت أضرارا كبيرة بكنيسة سيدة الانتقال وبيت الرعية (مكان يجتمع فيه المؤمنون) وبالمنازل المجاورة وعدد من السيارات.

وأضافت "العدوان الذي تعرضت له مدينة النبطية ليلا أدى إلى تدمير منزل لآل الغفري في حي المسيحيين، بعدما استهدفته الطائرات الحربية بغارة".

وكنيسة سيدة الانتقال العجائبية تابعة للروم الملكيين الكاثوليك (إحدى الطوائف المسيحية) في النبطية، وعمرها مئات السنين، تم ترميمها بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي في حرب يوليو/ تموز عام 2006.

كما أغلقت الطريق إلى المكان المستهدف، حيث عملت عناصر من جمعية بيت الطلبة في النبطية على إعادة فتحها أمام السيارات، وفق المصدر ذاته.

ومنذ بدء التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تعرضت كنائس عدة لأضرار جراء قرب الغارات منها، غالبيتها في الجنوب.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا، عن 3 آلاف و670 شهيداً و15 ألفا و 413 جريحا، ، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​