العدوان على لبنان.. تضرر كنيسة في النبطية جراء غارات إسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/PNN- تضررت كنيسة سيدة الانتقال في حارة المسيحيين بمدينة النبطية جنوب لبنان، الأحد، نتيجة الغارات الإسرائيلية.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن غارة إسرائيلية على حي المسيحيين بالنبطية (جنوب) سببت أضرارا كبيرة بكنيسة سيدة الانتقال وبيت الرعية (مكان يجتمع فيه المؤمنون) وبالمنازل المجاورة وعدد من السيارات.
وأضافت "العدوان الذي تعرضت له مدينة النبطية ليلا أدى إلى تدمير منزل لآل الغفري في حي المسيحيين، بعدما استهدفته الطائرات الحربية بغارة".
وكنيسة سيدة الانتقال العجائبية تابعة للروم الملكيين الكاثوليك (إحدى الطوائف المسيحية) في النبطية، وعمرها مئات السنين، تم ترميمها بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي في حرب يوليو/ تموز عام 2006.
كما أغلقت الطريق إلى المكان المستهدف، حيث عملت عناصر من جمعية بيت الطلبة في النبطية على إعادة فتحها أمام السيارات، وفق المصدر ذاته.
ومنذ بدء التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تعرضت كنائس عدة لأضرار جراء قرب الغارات منها، غالبيتها في الجنوب.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا، عن 3 آلاف و670 شهيداً و15 ألفا و 413 جريحا، ، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.
ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
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