نتنياهو يطلب تأجيل شهادته بالمحكمة بذريعة مذكرات الاعتقال في الجنائية الدولية

نتنياهو يطلب تأجيل شهادته بالمحكمة بذريعة مذكرات الاعتقال في الجنائية الدولية
التاريخ
11/24/2024 8:09:58 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN - قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مرة أخرى اليوم، الأحد، طلبا إلى المحكمة المركزية في القدس بتأجيل شهادته أمامها في ملفات الفساد المتهم بها لمدة 15 يوما، بذريعة إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال ضده وضد وزير
الجيش السابق، يوآف غالانت.
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