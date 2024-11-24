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نتنياهو يطلب تأجيل شهادته بالمحكمة بذريعة مذكرات الاعتقال في الجنائية الدولية

11/24/2024 8:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مرة أخرى اليوم، الأحد، طلبا إلى المحكمة المركزية في القدس بتأجيل شهادته أمامها في ملفات الفساد المتهم بها لمدة 15 يوما، بذريعة إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال ضده وضد وزير الجيش السابق، يوآف غالانت.

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