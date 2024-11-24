إزاحة الستار عن جدارية الشاعر سميح القاسم في البيرة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - تحت رعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى، أزيح الستار عن جدارية الشاعر الكبير سميح القاسم، اليوم الأحد في مدينة البيرة، تخليدا لإرثه الثقافي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وسفراء، وشخصيات رسمية واعتبارية، وقيادات من الداخل وعائلة الشاعر الراحل سميح القاسم.

وقال رئيس الوزراء: "في هذه الأوقات العصيبة التي يتعرض فيها أهلنا في غزة لعدوان همجي يمتد ليشمل كل فلسطين، نتضرع بالرحمة للشهداء وندعو بالشفاء للجرحى. وبتوجيهات الرئيس محمود عباس، نحتفي اليوم بذكرى الشاعر الكبير سميح القاسم، الذي جسد معاناة وآمال شعبنا من خلال كلماته".

ورحب مصطفى بأقارب الشاعر سميح القاسم، زوجته نوال، وابنه وطن، والأديبة نسب، والقادة والمثقفين من أراضي الـ48 محمد بركة، وأيمن عودة، وعصام خوري، ومحمد البكري وجميع من حضر معهم، الذي يعبر وجودهم عن وحدة شعبنا.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لوزارة الثقافة وعلى رأسها الوزير عماد حمدان على هذا الجهد المميز ولدعمهم الدائم للآداب والفنون والهوية، ولبلدية البيرة على تعاونها الدائم وتوفيرها الفضاءات الثقافية، مشددا على أهمية الأدب والفن كأدوات دفاع عن روايتنا الفلسطينية.

واختتم مصطفى: "عاشت فلسطين حرة وثقافتنا سلاحًا في مواجهة الاحتلال، وقنديلًا للأمل في طريق الحرية".

بدوره، قال وزير الثقافة: "نشهد اليوم إزاحة الستار عن جدارية خصصت للشاعر الراحل سميح القاسم الذي يعد من أبرز أعلام الأدب العربي، ومن كبار الشعراء الذين تركوا بصمة واضحة في الوجدان الفلسطيني والعربي".

وأضاف حمدان: إن هذه اللحظة ليست مجرد مناسبة ثقافية، بل هي تكريم لأيقونة أدبية، هذا الشاعر العظيم الذي كان صوته صوتا مناديا للحرية، وقلمه سلاحا في مواجهة الظلم والاحتلال، وشعره نبراسا مرشدا للأجيال المتعاقبة".

وتابع وزير الثقافة: "لقد جاءت هذه المبادرة الطيبة، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وتعليمات من رئيس الوزراء محمد مصطفى وفاء وتخليدا لذكرى الراحل سميح القاسم، في إطار الاحتفاء بالمبدعين الذين قدموا للوطن وللمجتمع إرثا من العطاء والتميز".

وأردف: "إن تكريم الشاعر سميح القاسم من خلال هذا العمل الفني، هو دعوة لجميع الأجيال القادمة للاحتفاظ بالذاكرة، وللعمل على تعزيز الهوية الثقافية الوطنية، وللتمسك بالتراث الأدبي، الذي يعكس روح الشعب الفلسطيني في سعيه نحو الحرية والكرامة".

وأضاف وزير الثقافة: "إن هذه الجدارية ليست مجرد تكريم لشخص الشاعر فحسب، بل هي تكريم لكل من يسعى للإبداع والفكر الحر، لكل من يعمل على إضاءة الطريق بالفن والكلمة، ويمضي نحو المستقبل بثقة وعزم. آملين أن تكون هذه الجدارية مصدر إلهام للجميع، وأن تبقى ذاكرة حية، شاهدة على ما قدمه الشاعر الراحل للأدب والفكر والحرية".

وشكر بلدية البيرة، رئيسا وأعضاء وطواقم عمل، على ما أبدوه من تعاون مميز، وشراكة حقيقية في إقامة هذه الجدارية، وللفنان الكبير يوسف كتلو، الذي قدم لنا عملا فنيا، يعكس ببراعة وجمال روح الشاعر سميح القاسم، وجعل من هذه الجدارية، رمزا للثورة والكلمة الحرة، بالإضافة لكوادر وطواقم وزارة الثقافة مؤكدين أن وزارة الثقافة ستستمر في دعم وتنفيذ المشاريع الثقافية، التي تحتفي بعطاء المبدعين وتساهم في إثراء المشهد الثقافي.

من جانبه، قال رئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب: "من مدينتكم مدينة البيرة بوابة القدس ومن على بعد خطوات من ميدان فلسطين هذا الميدان الذي جبل ترابه بدماء الشهداء والجرحى من أبناء المدينة الصامدين، هذا المكان الذي غرست ذكراه بقلوبنا وعقول الآلاف من أبناء شعبنا على مدار العقود الماضية".

وأضاف: "اننا نؤكد أن الفن لم يفارق يوميا مسيرة النضال وان هذا العمل الفني الذي نفتخر باحتضانه على أرضنا وبشراكة فاعلة وحقيقية مع وزارة الثقافة، وصدق شاعرنا حين قال: هددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا".