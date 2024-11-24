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وزير شؤون الدفاع يستقبل وفدًا من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي

11/24/2024 8:04:55 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع، اليوم الأحد، وفدًا من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وخلال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بوفد موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تم استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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