وزير شؤون الدفاع يستقبل وفدًا من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع، اليوم الأحد، وفدًا من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وخلال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بوفد موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تم استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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