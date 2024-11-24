Sunday, 24 November 2024 09:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية الدفعة السادسة ‎‎

11/24/2024 8:04:55 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتحت، اليوم الأحد، دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية "الدفعة السادسة" بقوة دفاع البحرين، بحضور اللواء الركن منير أحمد السبيعي، قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية، في إحدى وحدات قوة دفاع البحرين.
ويشارك في هذه الدورة عدد من المتطوعات من القطاع المدني في القوة الاحتياطية من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، والتي تهدف إلى تأهيلهن التأهيل العسكري الذي يمكنهن من الاضطلاع بدورهن الوطني في خدمة الوطن، وليكن قادرات على تحمل المسؤولية مع منتسبي قوة دفاع البحرين في الذود عن وطننا الغالي.

MENAFN24112024000055011008ID1108920045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث