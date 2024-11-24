افتتاح دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية الدفعة السادسة ‎‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتحت، اليوم الأحد، دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية "الدفعة السادسة" بقوة دفاع البحرين، بحضور اللواء الركن منير أحمد السبيعي، قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية، في إحدى وحدات قوة دفاع البحرين.
ويشارك في هذه الدورة عدد من المتطوعات من القطاع المدني في القوة الاحتياطية من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، والتي تهدف إلى تأهيلهن التأهيل العسكري الذي يمكنهن من الاضطلاع بدورهن الوطني في خدمة الوطن، وليكن قادرات على تحمل المسؤولية مع منتسبي قوة دفاع البحرين في الذود عن وطننا الغالي.
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