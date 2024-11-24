وزير الصناعة والتجارة يترأس الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقد مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الثاني والعشرين، برئاسة عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وبحضور عدد من الجهات وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرض الاجتماع توصيات الاجتماع السابق إلى جانب آخر المستجدات ومؤشرات الأداء الرئيسية للمجلس للأعوام (2022-2026) والقيم المستهدفة، كما قدمت شركة (بنفت) عرضًا حول آخر تطورات مبادرة (التصنيف الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs 360)، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية.
كما اطلع الأعضاء خلال الاجتماع على مشروع الحساب المصرفي التجاري الموحد (CAS) الذي عملت عليه وزارة الصناعة والتجارة، والذي يعرف بكونه حساب مصرفي مركزي واحد، تجمع فيه جميع التدفقات النقدية للشركة أو المؤسسة، ويُمكن هذا الحساب الشركات من إدارة جميع معاملاتها المالية من خلال نقطة واحدة، مما يوفر رؤية شاملة وواضحة لأوضاعها المالية.
بعدها، استعرضت صادرات البحرين أحدث الإحصائيات والإنجازات والحلول المتاحة في مجال التصدير.
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