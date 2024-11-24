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وزير الصناعة والتجارة يترأس الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

11/24/2024 8:04:54 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الثاني والعشرين، برئاسة عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وبحضور عدد من الجهات وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرض الاجتماع توصيات الاجتماع السابق إلى جانب آخر المستجدات ومؤشرات الأداء الرئيسية للمجلس للأعوام (2022-2026) والقيم المستهدفة، كما قدمت شركة (بنفت) عرضًا حول آخر تطورات مبادرة (التصنيف الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs 360)، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية.
كما اطلع الأعضاء خلال الاجتماع على مشروع الحساب المصرفي التجاري الموحد (CAS) الذي عملت عليه وزارة الصناعة والتجارة، والذي يعرف بكونه حساب مصرفي مركزي واحد، تجمع فيه جميع التدفقات النقدية للشركة أو المؤسسة، ويُمكن هذا الحساب الشركات من إدارة جميع معاملاتها المالية من خلال نقطة واحدة، مما يوفر رؤية شاملة وواضحة لأوضاعها المالية.
بعدها، استعرضت صادرات البحرين أحدث الإحصائيات والإنجازات والحلول المتاحة في مجال التصدير.

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