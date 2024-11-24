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المرور: تنظيم مروري لفعاليات معارض الجواهر والعطور العربية وستي سكيب ومراعي

11/24/2024 8:04:51 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في إطار تنظيم واستضافة مملكة البحرين لمجموعة من الفعاليات الكبرى، ومنها؛ معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية ومعرض سيتي سكيب العقاري في الفترة من 26 حتى 30 من شهر نوفمبر الجاري، بمركز البحرين العالمي للمعارض، والنسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني "مراعي" في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 1 ديسمبر. فقد أكدت الإدارة العامة للمرور استمرار جهودها في تنظيم الحركة المرورية لزوار المعارض والتي ستقام في نفس الفترة وعلى نفس الشارع وهو شارع خليج البحرين.
وتدعوا الإدارة العامة للمرور الجمهور الكريم إلى استخدام المواقف التي سيتم تخصيصها لهذه الفعاليات، حيث يمكن للجمهور الكريم ايقاف مركباتهم بالمواقف التي سيتم تخصيصها بحلبة البحرين الدولية P7 وP8 وP10 ،P9
لزوار معرض "المجوهرات العربية" و"العطور العربية" و"سيتي سكيب العقاري"، إذ تم تخصيص حافلات لنقل الجمهور من هذه المواقف إلى هذه المعارض، علماً أنه أيضاً تتوفر مواقف لمركبات الجمهور بمركز البحرين العالمي للمعارض بالمواقف P1 وP2 وP3 وP4.
وسيتم توفير مواقف للمركبات لزوار معرض "مراعي " في مواقف بلاج الجزائر وستنطلق حافلات مخصصة لنقل الجمهور من المواقف إلى المعرض.
ونوهت الإدارة بضرورة متابعة الإرشادات المرورية التي سيتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لضمان الوصول إلى الوجهات بسهولة. وكذلك إتباع علامات المخططات الإرشادية التي ستكون متوفرة على خط السير. داعية الجمهور الكريم إلى التعاون لضمان نجاح هذه الفعاليات الكبرى، وتحقيق أكثر انسيابية للحركة المرورية.

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