المرور: تنظيم مروري لفعاليات معارض الجواهر والعطور العربية وستي سكيب ومراعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار تنظيم واستضافة مملكة البحرين لمجموعة من الفعاليات الكبرى، ومنها؛ معرض
الجواهر العربية ومعرض العطور العربية ومعرض سيتي سكيب العقاري في الفترة من 26 حتى 30 من شهر نوفمبر الجاري، بمركز البحرين العالمي للمعارض، والنسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني "مراعي" في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 1 ديسمبر. فقد أكدت الإدارة العامة للمرور استمرار جهودها في تنظيم الحركة المرورية لزوار المعارض والتي ستقام في نفس الفترة وعلى نفس الشارع وهو شارع خليج البحرين.
وتدعوا الإدارة العامة للمرور الجمهور الكريم إلى استخدام المواقف التي سيتم تخصيصها لهذه الفعاليات، حيث يمكن للجمهور الكريم ايقاف مركباتهم بالمواقف التي سيتم تخصيصها بحلبة البحرين الدولية P7 وP8 وP10 ،P9
لزوار معرض "المجوهرات العربية" و"العطور العربية" و"سيتي سكيب العقاري"، إذ تم تخصيص حافلات لنقل الجمهور من هذه المواقف إلى هذه المعارض، علماً أنه أيضاً تتوفر مواقف لمركبات الجمهور بمركز البحرين العالمي للمعارض بالمواقف P1 وP2 وP3 وP4.
وسيتم توفير مواقف للمركبات لزوار معرض "مراعي " في مواقف بلاج الجزائر وستنطلق حافلات مخصصة لنقل الجمهور من المواقف إلى المعرض.
ونوهت الإدارة بضرورة متابعة الإرشادات المرورية التي سيتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لضمان الوصول إلى الوجهات بسهولة. وكذلك إتباع علامات المخططات الإرشادية التي ستكون متوفرة على خط السير. داعية الجمهور الكريم إلى التعاون لضمان نجاح هذه الفعاليات الكبرى، وتحقيق أكثر انسيابية للحركة المرورية.
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