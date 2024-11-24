الجبهة الثامنة... الأخطر والأهمّ

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - فيما تتّجه الأنظار إلى إمكانيّة التوصّل إلى تسوية توقف الحرب الإسرائيليّة على لبنان، وينشغل السياسيّون والمحلّلون بفرصها، أعلن بنيامين نتنياهو، أمس السبت، عن "جبهة ثامنة" تبدو الأهمّ والأخطر في نظره.

قال في كلمة مصوّرة من تسع دقائق موجّهة لأنصاره، إنّنا "نحارب في سبع جبهات، ونكافح في هذه الجبهة أيضًا"، والجبهة الجديدة الّتي يقصدها نتنياهو هي "جبهة داخليّة" وصفها "عمليّة صيد" ضدّه وضدّ معسكره ورجال مكتبه، تخوضها المستشارة القضائيّة للحكومة والجهاز القضائيّ، في أعقاب تقديم لائحة اتّهام ضدّ المتحدّث باسمه بتسريب وثائق سرّيّة والإضرار بأمن الدولة. وهاجم نتنياهو الجهاز القضائيّ بأنّه يرفض توجّهاته بطلب التحقيق في تسريبات لوسائل إعلام إسرائيليّة أجنبيّة من الكابينيت الموسّع والمصغّر، ومن طاقم المفاوضات لتحرير الأسرى الإسرائيليّين.

كما هاجم نتنياهو الأجهزة الأمنيّة بأنّها تتعمّد إخفاء وثائق سرّيّة عنه خدمة لـ"سرديّة" تريد له الخضوع "لشروط العدوّ".

وأوحى نتنياهو لأنصاره في كلمته وكأنّه يواجه مؤامرة من الجهاز القضائيّ والأمنيّ ضدّه، وضدّ أنصاره ومعسكره السياسيّ، وتعريض الجنود للخطر، وذلك في ظلّ شعوره بالقوّة لجهة توسيع ائتلافه الحكوميّ، أو لجهة الإنجازات العسكريّة الّتي حقّقها في لبنان بنظره، ويعتبر أنّ ذلك بفضل قرارته كرئيس للحكومة.

الجبهات السبع الّتي يكرّرها نتنياهو هي غزّة والضفّة الغربيّة ولبنان وسوريّة والعراق واليمن وإيران.

الجبهة الإضافيّة الّتي يتحدّث عنها نتنياهو، الثامنة، تبدو أنّها الأهمّ بالنسبة إليه، وإعلانه عنها يأتي قبل عشرة أيّام من بدء شهادته في المحكمة بملفّات تتعلّق بالفساد، وكذلك خشية من أن يورّطه المتحدّث باسمه المعتقل بتهمة تسريب الوثائق السرّيّة لصحيفة "بيلد" الألمانيّة بناء على طلب أو بعلم نتنياهو شخصيًّا، خصوصًا أنّ نشر الكلمة المصوّرة تزامن مع مقابلة تلفزيونيّة مطوّلة مع محامي المتحدّث باسمه، الّذي قال إنّ موكّله "لم يعمل من أجله نفسه، بل كان مستشارًا إعلاميًّا في مكتب نتنياهو، وعمل من أجل نتنياهو".

يبدو أنّ الشغل الشاغل هذه الأيّام مصيره السياسيّ، وحرف النقاش عن تشكيل لجنة تحقيق رسميّة بفشل السابع من أكتوبر؛ فكلمته بدت وكأنّها جزء من حملة انتخابيّة يخاطب فيها معسكره، ويعيد الاستقطاب للمجتمع الإسرائيليّ الّذي يعتبر أنّه الأقوى فيه، إذ اعتبر أنّ الجبهة الثامنة لا تستهدفه شخصيًّا فقط، بل تستهدف كلّ معسكره وناخبيه، فيما رجّحت تحليلات إسرائيليّة أنّ هذا الخطاب هو تمهيد لإقالة المستشارة القضائيّة للحكومة، وربّما لإقالة رئيس الشابّاك أيضًا، الّذي رفض تقديم تقرير للمحكمة عن خطورة إدلاء نتنياهو شهادته أمام المحكمة في هذه الفترة، وبعد استهداف منزله الشخصيّ في قيسارية، أي أنّ رئيس الشابّاك رفض الانصياع لمحاولات نتنياهو للتهرّب من تقديم شهادته.

ما يهمّنا في هذا السياق أنّ نتنياهو يفتح جبهات بدل أن يغلقها أو يقلّلها، وهذا ينعكس على الحرب ضدّ غزّة ولبنان وحجم الفرص لوقف الحرب على لبنان على الأقلّ. يبدو أنّ نتنياهو غير مستعجل لإخماد نيران الجبهات، ويقوم "بجرجرة" المفاوضات بشأن الحرب في لبنان، تمامًا كما فعل في المفاوضات بشأن غزّة.

يبدو أنّ الملفّ الأهمّ بالنسبة إليه، بالإضافة إلى "الجبهة الثامنة"، هو الملفّ الإيرانيّ، خصوصًا مع قوله بعد فوز ترامب، بأنّه "يرى وترامب الموضوع الإيرانيّ بعين واحدة"، فربّما يسعى إلى تأجيل الحسم في باقي الجبهات حتّى دخول ترامب البيت الأبيض، ومن ثمّ التركيز على "جبهة إيران"، بعد أن يكون وقتها قد استنزف حزب اللّه سياسيًّا وعسكريًّا.

لذا، لا يجوز التكهّن بمدى فرص الوصول لوقف لإطلاق نار في لبنان، فبإمكان نتنياهو اختلاق الذريعة تلو الأخرى للتهرّب من وقف الحرب انتظارًا لعودة ترامب وعودة المواجهة مع إيران إلى الصدارة، باعتبار أنّ الجبهات الأخرى باتت ثانويّة.