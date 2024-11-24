مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت ستوسع العقوبات على إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يقدر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي ألا ينحصر تأثير مذكرات الاعتقال الدولية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الخميس الماضي، ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش ، يوآف غالانت، عليهما فقط، وإنما أن يتوسع هذا التأثير إلى حد بعيد.

وحذر المسؤول السابق في دائرة القانون الدولي في النيابة العامة الإسرائيلية، المحامي يوفال ساسون، الذي يمثل حاليا شركات هايتك وصناعات أمنية إسرائيلية في العالم، من أن تأثير قرار المحكمة الجنائية سيطال ثلاثة مجالات أساسية. وأشار إلى أن "المواطن الروسي العادي يدفع ثمنا باهظا" في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعقاب غزو أوكرانيا.

المجال الأول يتعلق باحتمال صدور مذكرات اعتقال سرية، وفقا لساسون. "بإمكان مواطن غزيّ يحمل جنسية مزدوجة أن يقدم الآن دعوى في مكان سكناه الجديد، وبالاستناد إلى مذكرات الاعتقال (ضد نتنياهو وغالانت) أن يدعي ارتكاب جرائم حرب من جانب قائد كتيبة أو طيار أو أي جندي إسرائيلي نشر مقطع فيديو في تيك توك" يتباهى فيه بارتكاب جرائم في غزة.

وأضاف أنه "لن أتفاجأ إذا كانت هناك شركات إسرائيلية تتساءل حاليا حول الدول التي لا يمكن سفر عامليها إليها".

المجال الثاني يتعلق بتأثير مذكرات الاعتقال على المستوى السياسي – الأمني، وخاصة التخوف من حظر بيع أسلحة لإسرائيل أو إلغاء صفقات تصدير أسلحة إسرائيلية.

وأشار سياسون في هذا السياق إلى أن "قوائم سوداء باتت موجودة الآن، وهناك مستثمرون باتوا يقاطعون الصناعات الإسرائيلية. وحصلت BDS على حقنة تشجيع هامة للغاية وينبغي الاستعداد لاحتمال أن تبدأ دول معينة قريبا بدراسة عقوبات. وينبغي أن ندرك أنه في الجانب الآخر يوجد أشخاص مع مال كثير، وجهات تستخدم كحاكين جديين، وهم يعملون في هذا المجال".

والمجال الثالث يتعلق بعواقب غير مباشرة على نشاط القطاع التجاري، مثل أن تضع شركات دولية صعوبات أمام الاستثمار في دول تخضع لعقوبات. ورأى ساسون أن "هذه الصعوبات ستتطور مع مرور الوقت، بينها حظر أنشطة تجارية خلف خطوط العام 1967، أو قيود على بيع منتجات للجيش الإسرائيلي. ولن أفاجأ إذا ستطالب شركات قريبا بالتصريح بعدم تعاون تجاري مع جهاز الأمن الإسرائيلي".

ولفت ساسون إلى أن "ما نشهده الآن هو نتيجة تحول جار منذ عشر سنوات، والخطوة الهامة فيه كانت انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2015. وقد نفذ أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) حينها خيارا إستراتيجيا بالعمل ضد إسرائيل في الحلبة السياسية – القضائية. وهذا حرك تحول بطيء بالسيطرة على خطاب حقوق الإنسان في العالم، وعلى المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، وعلى كليات القانون الدولي في الجامعات المرموقة".

وأضاف أن "هدف هذه الخطوة هو تحويل إسرائيل إلى جنوب إفريقيا في الثمانينيات. أي محاربة إسرائيل بواسطة جلبها إلى عزلة سياسية واقتصادية. وإصدار مذكرات الاعتقال هي مسمار آخر في النعش الذي سيحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد منبوذة. وإلى هناك نحن متجهون".

وتابع ساسون أنه "يضاف إلى ذلك الانقلاب على جهاز القضاء عندنا، والدعوات إلى الاستيطان مجددا في غزة أو الاستيطان في لبنان، وسندرك أن الأمور تتغذى من بعضها. والعالم يسمع هذه الأمور، وهو لا يدقق في الفوارق بين الكابينيت والحكومة والكنيست، فهذا لا يهم العالم".

وأشار إلى أنه "عندما تحارب محكمتك العليا، وتدعو إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، فإنك تمس بمبدأ التكامل، وهذا موجود في أساس قرار المحكمة الدولية بالتدخل. وإذا كانت الدولة تدقق بنفسها في ادعاءات، وتحقق بشكل غير منحاز، فهذا حسن. لكن إذا كانت هذه خدعة إسرائيلية تقليدية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، فربما هذه ستقنع أوساطا جماهيرية إسرائيلية، لكنها لن تقنع خبراء القانون الدولي".