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الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 25 معتقلا

11/24/2024 7:09:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله
/ PNN - قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 25 معتقلا.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

1.
احمد مصطفى ابراهيم صلاح/جنين (6 أشهر)

2.
ياسين كايد عبد اللطيف صالح/عوريف (4 أشهر)

3.
حمزة ماجد كامل ابو الهيجا/جنين (6 أشهر)

4.
انيس احمد انيس صوافطة/طوباس (6 أشهر)

5.
محمد خالد عبد الرحيم مخلوف/عصيرة القبلية (4 أشهر)

6.
احمد سعيد صلاح طزاعزه/قباطية ( 6 أشهر)

7.
رواد وسيم غسان صبيحات/رمانة (6 أشهر)

8.
احمد يونس سعدي نجار/الفوا (6 أشهر)

9.
جعفر حمدان نمر غرابة/ قباطية (4 أشهر)

10.
صهيب سعيد محمد كبها/يعبد (6 أشهر)

11.
عبد الجليل رسمي صادق بشارات/طمون (6 أشهر)

12.
صبري ناهد موسى ابو شماس/طولكرم (6 أشهر)

13.
محمود فادي سليم عبد المجيد/نابلس (6 أشهر)

14.
زاهر حسني حسن حمد/صيدا (4 أشهر)

15.
حسن جمال محمود معروف/نابلس (6 أشهر)

16.
سامي محمود عبد الفتاح عطا/عقبة جبر (4 أشهر)

17.
علاء ناصر يوسف شرقاوي/عسكر (6 أشهر)

18.
وسام محمود حسن لباط/قلقيلية (6 أشهر)

19.
كميل وائل احمد جرار/صانور (3 أشهر)

20.
عبد العزيز رائد العزيز ابو سعده/عسكر (6 أشهر)

21.
ثائر فتحي عبد الفتاح قنديل/عسكر (4 أشهر)

22.
امجد رابي عبد الكريم السعدي/جنين (4 أشهر)

23.
محمود ماهر علي عجوري/عسكر (6 أشهر)

24.
عميد زياد محمود مغربي/عسكر (6 أشهر)

25.
محمود صلاح عبد القادر كميل/قباطية (6 أشهر)

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