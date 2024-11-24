إطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في مخيم قلنديا شمال القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - أُطلقت، اليوم الأحد، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية، تحت شعار "لتقف حرب الإبادة الجماعية والعنف الاستعماري ضد المرأة الفلسطينية فورا".

جاء ذلك خلال حفل أقيم بقاعة اللجنة الشعبية للمخيم، بتنظيم من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، والمؤسسات والأطر النسوية.

وتأتي الفعالية بالتزامن مع حملة 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في فلسطين، وتمتد من تاريخ 25 تشرين الثاني، والذي يصادف اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، ولغاية 10 كانون الأول المقبل.

وقالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي: إن حكومة الاحتلال تشن حرب إبادة جماعية تستهدف نساءنا، وأطفالنا، وشبابنا ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الحيلولة دون حقنا في تقرير المصير، وتجسيد دولتنا المستقلة، وتجعلنا أمام اختبارات صادمة من العنف تزداد حدتها مع القرار بحظر عمل "الأونروا" ونقل عهدة الوكالة الى منظمات أخرى، ما سيفاقم معاناة النساء في المخيمات، وتقويض فرصهن في حصولهن على حقوقهن الاجتماعية، والصحية، والإنسانية.

وأشارت إلى أن الحكومة تجدد التزامها بصون متطلبات العدالة الاجتماعية، ودعم صمود أكثر الفئات تضررا في تعاون مع اللجان الشعبية، والمؤسسات النسوية، وصولا إلى خطط وبرامج تحد من العنف وتمتعها بحقوقها.

بدورها، قالت نائب رئيسة الاتحاد العام للمرأة ماجدة المصري، إن الحملة تسعى إلى تسليط الضوء على المعاناة الخاصة التي تواجهها النساء الفلسطينيات نتيجة عنف الاحتلال اليومي، بما في ذلك النزوح القسري، وفقدان المأوى وأدنى المستلزمات الصحية الأساسية للمرأة، وتعرضهن لجرائم الاستهداف المباشر، حيث استشهد أكثر من 13 ألف امرأة، عدا عن اللواتي ما زلن تحت ركام منازلهن، حيث تم تدمير 70٪ منها، علاوة على نزوح قسري متكرر لأكثر من مليون امرأة، ما أثر بشكل مدمر على الحالة العامة انعكست آثاره على الجميع، خاصة النساء والأطفال.

وأوضحت أن المرأة الفلسطينية تواجه مرحلة نوعية غير مسبوقة منذ النكبة عام 1948، حيث تواجه المخاطر الوجودية، وتبديد المكاسب المتحصلة بتضحيات مئات آلاف الشهداء والشهيدات، والأسرى والأسيرات، لافتة إلى أن الاتحاد لجانب منتدى مناهضة العنف والمؤسسات النسوية تعتبر أن العنف الأشد الذي تواجهه النساء هو العنف الاستعماري المتمثل في الإبادة الجماعية والتجويع، والتهجير القسري.

وطالبت المصري الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية المسندة له من أجل وقف الاحتلال سياسة الاخفاء القسري للمعتقلات، ووقف التعذيب في معسكرات الموت، ودعوة جميع القوى السياسية إلى الوحدة، وتعزيز النسيج الاجتماعي، وحماية النساء من كافة أشكال العنف.

من جهتها، قالت حنين زيدان من منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف، إن هذه الحملة جاءت استمرارا لعمل المنتدى، والمؤسسات على مدار العام، والتي ستتضمن العديد من النشاطات التي تسلط الضوء على جرائم المحتل، منها اطلاق الحملة في مدينتي بيت لحم ونابلس يوم غد الاثنين، ونشاط جماهيري اقليمي لتسليط الضوء على معاناة الأسيرات، إضافة لتنظيم وقفة جماهيرية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة في الرابع من الشهر المقبل لمطالبتها بتوفير الحماية والإغاثة لشعبنا في قطاع غزة، عدا عن حملة إعلامية من خلال كافة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي للضغط ورفع الصوت على المستوى المحلي والدولي لفضح هذه الجرائم.

وقالت مسؤولة حركة فتح في المخيم هيا خضر: إننا نرى جرائم الحرب وحالات الإعدام بحق المرأة في غزة، والعنف والاستهداف في الضفة الغربية، مشددة على ضرورة حماية المرأة من جرائم الاحتلال.

من جهته، لفت عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا محمد أصلان، إلى قرار الكنيست الاثنين الماضي بحظر عمل وكالة الأونروا، معتبرا هذا القرار الجائر بمثابة نكبة جديدة لشعبنا الفلسطيني وعليه يجب من الجميع إسناد المخيمات والتصدي لهذا القرار الجائر.