المكتب الإعلامي الحكومي في غزة : مستشفى كمال عدوان وطواقمه هدف للتدمير الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضع مستشفى“كمال عدوان” وطواقمه الطبية هدفا للتدمير والقتل، مؤكدا أن هذه الأفعال تعد“جرائم حرب ووحشية مركبة”.

وفي بيان صادر عن المكتب، ذكر أنه“منذ بدء الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية بشكل مخطط ومدروس، من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة”.

وأضاف البيان:“كما قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 1000 طبيب وممرض، واعتقل أكثر من 310 منهم، كما تعرضوا للتعذيب والإعدام داخل السجون، بالإضافة إلى منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجراحين إلى قطاع غزة”.

وتابع:“منذ عملية الاحتلال العسكرية على شمال غزة في 5 أكتوبر الماضي كانت المستشفيات هدفا معلنا للجيش، حيث قام بقصفها ومحاصرتها واقتحامها وقتل أطباء وممرضين، وإصابة آخرين منهم بعد استهدافهم بشكل مباشر، واعتقال جزء ثالث منهم، ما يؤكد على خطته باستهداف المنظومة الصحية من أجل إسقاطها”.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة، بذريعة“منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول فلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وأشار المكتب إلى أن“الاعتداءات تطورت بشكل كبير، حيث تركزت الهجمات على مستشفى كمال عدوان خلال الأسبوعين الماضيين، مع تعرض المستشفى للقصف المتواصل بالقذائف والقنابل من الطائرات، بالإضافة إلى إطلاق النار المباشر على غرف المستشفى”.

وقال البيان:“قبل يومين، أصاب الاحتلال عددا من الطواقم الطبية في المستشفى، وكان آخر جرائم الاحتلال استهداف مدير المستشفى، حسام أبو صفية، بعد خروجه من غرفة العمليات، حيث ألقى الاحتلال قنبلة على طريقه، ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر في جريمة فظيعة”.

وأدان المكتب الإعلامي استهداف إسرائيل للمنظومة الصحية والطواقم الطبية، وكذلك منع إدخال العلاجات والمستلزمات الطبية.

كما حمل إسرائيل والإدارة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا،“كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن هذه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعمهم ومشاركتهم”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.