فلسطين تشارك في أعمال الندوة الـ28 لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة / PNN - شاركت دولة فلسطين، اليوم الأحد، في أعمال الندوة الـ(28) لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، التي تنظمها الأمانة العامة للجامعة حول مناقشة "الذكاء الاصطناعي ودوره في القوات المسلحة"، برئاسة ممثل
البحرين اللواء الركن صلاح آل سعد.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء محمود هارون، والمقدم فيصل عريقات، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وتناقش الندوة على مدى 5 أيام موضوع دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القدرات المستقبلية للقوات المسلحة وتأثيرها على العمليات والتدريب، كما تهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال التدريب لتطوير ورفع الكفاءات العسكرية للقوات المسلحة بالدول العربية، والعمل على إعداد دراسة استرشادية موحدة والخروج بتوصيات قيمة تعزز الجانب العلمي والأكاديمي للقوات المسلحة العربية.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل الذوادي، إن المشاركة في هذا الاجتماع خير دليل على حرص القيادات العسكرية بدولنا العربية للنهوض بمجال التدريب لقواتنا المسلحة العربية دعما للتعاون العربي المشترك.
وبين أن الأهداف الأساسية لندوات رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية هو إعداد دراسات استرشادية تساهم في تطوير مهارات أفراد القوات المسلحة ودارسي الكليات العسكرية، بالإضافة إلى العمل على رفع قدرات القادة المسؤولين عن التدريب للبحث الدائم والمستمر لتطوير الأساليب في كافة المجالات، الشيء الذي ينعكس بالإيجاب على أفراد القوات المسلحة.
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