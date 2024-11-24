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فلسطين تشارك في أعمال الندوة الـ28 لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية

11/24/2024 7:09:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة / PNN - شاركت دولة فلسطين، اليوم الأحد، في أعمال الندوة الـ(28) لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، التي تنظمها الأمانة العامة للجامعة حول مناقشة "الذكاء الاصطناعي ودوره في القوات المسلحة"، برئاسة ممثل البحرين اللواء الركن صلاح آل سعد.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء محمود هارون، والمقدم فيصل عريقات، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وتناقش الندوة على مدى 5 أيام موضوع دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القدرات المستقبلية للقوات المسلحة وتأثيرها على العمليات والتدريب، كما تهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال التدريب لتطوير ورفع الكفاءات العسكرية للقوات المسلحة بالدول العربية، والعمل على إعداد دراسة استرشادية موحدة والخروج بتوصيات قيمة تعزز الجانب العلمي والأكاديمي للقوات المسلحة العربية.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل الذوادي، إن المشاركة في هذا الاجتماع خير دليل على حرص القيادات العسكرية بدولنا العربية للنهوض بمجال التدريب لقواتنا المسلحة العربية دعما للتعاون العربي المشترك.

وبين أن الأهداف الأساسية لندوات رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية هو إعداد دراسات استرشادية تساهم في تطوير مهارات أفراد القوات المسلحة ودارسي الكليات العسكرية، بالإضافة إلى العمل على رفع قدرات القادة المسؤولين عن التدريب للبحث الدائم والمستمر لتطوير الأساليب في كافة المجالات، الشيء الذي ينعكس بالإيجاب على أفراد القوات المسلحة.


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