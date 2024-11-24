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تمكين تحصد جائزة أفضل بيئة عمل التي تمنحها منظمة Great Place To Work

11/24/2024 6:12:59 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن صندوق العمل "تمكين" عن حصوله على جائزة أفضل بيئة عمل التي تمنحها منظمة
Great Place To Work
العالمية وذلك ضمن التصنيف المعتمد لمملكة البحرين للفترة نوفمبر 2024-نوفمبر 2025.
ويُعَد حصول "تمكين" على هذا التصنيف ثمرةً للجهود المستمرة التي تبذلها في بناء بيئة عمل تُعزز الإنتاجية والتميز. ويأتي ذلك من خلال تبنّي سياسات قائمة على تكافؤ الفرص، وتشجيع أنماط العمل المرنة، إلى جانب التركيز على التدريب والتطوير المستمر. وترتكز هذه الجهود على قيم مؤسسية راسخة تشمل توظيف الابتكار، وتعزيز الأثر الإيجابي، والتعاون الفعّال بين أعضاء الفريق، مع الحرص الدائم على تقديم تجربة استثنائية للعملاء.
وتم منح هذه الجائزة لتمكين نتيجة لمؤشر الثقة واستبيان مراجعة الثقافة لكافة منتسبي فريق العمل للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم فيما يتعلق ببيئة العمل وأبرز العوامل الرئيسة التي تسهم في تقييم أداء المؤسسة بصورة أفضل.
وبهذه المناسبة أعربت إيمان آل شريف الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في صندوق العمل "تمكين" عن اعتزازها بحصول "تمكين" على جائزة أفضل بيئة عمل وقالت: " نفخر بحصولنا على هذا التقدير الذي يعكس التزامنا ببناء ثقافة مؤسسية منتجة، وتركيزنا على تمكين الكفاءات العاملة في مختلف الأدوار الوظيفية من أداء دورها الفاعل بما يسهم في تقديم أفضل الحلول والبرامج التي تصب في تحقيق أهدافنا الرئيسية في تعزيز مكانة الكوادر الوطنية كخيار أمثل للتوظيف في سوق العمل."
من جانبه قال جولس يوسف المدير الإداري لمنظمة
Great Place To Work
العالمية في قطر والكويت والبحرين وعمان:" نعرب عن خالص تهانينا لتمكين بمناسبة حصولها على شهادة أفضل بيئة عمل في البحرين. حيث أظهرت تمكين التزامها بخلق بيئة عمل إيجابية لجميع منتسبيها من خلال تعزيز ثقافة عمل ترحيبية وتعزيز الشعور بالفخر لدى فريق العمل."
ومنظمة
Great Place To Work تعد واحدة من أكبر المنظمات العالمية المتخصصة في تطوير بيئات العمل، وتقديم الاستشارات الخاصة بتطوير رأس المال البشري في مختلف المؤسسات، كما تعمل على إصدار قائمة سنوية بأفضل بيئات العمل حول العالم.
وتعد "تمكين" إحدى المؤسسات البارزة في تبني السياسات الداعمة لتمكين الموظفين وخلق بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص، وتبني أنماط عمل مرنة، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تشجيع المساهمة الفاعلة للموظفين في تحقيق الأهداف المؤسسية. حيث سبق لتمكين الفوز بجائزة "الابتكار في إشراك الموظفين" في القمة السنوية العاشرة للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الفوز بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم تقدم المرأة وذلك عن فئة المؤسسات الرسمية بفضل حرص "تمكين" على تطويع السياسات والإجراءات الداخلية لضمان تطوير بيئة العمل بما يعزز من التوازن الأسري، وتبني مستويات عالية من المرونة المؤسسية تضمن رفع قدرة المرأة على المشاركة الفعالة وزيادة إنتاجيتها من خلال أدوارها المختلفة.
ويأتي هذا الإنجاز متماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسيّة تتمحور حول المساهمة في خلق فرص نوعية لتوظيف الكفاءات المحلية ودعم تطورهم الوظيفي، إضافة إلى دعم المؤسسات لتنمية القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

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