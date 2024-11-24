تمكين تحصد جائزة أفضل بيئة عمل التي تمنحها منظمة Great Place To Work

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن صندوق العمل "تمكين" عن حصوله على جائزة أفضل بيئة عمل التي تمنحها منظمة
Great Place To Work
العالمية وذلك ضمن التصنيف المعتمد لمملكة البحرين للفترة نوفمبر 2024-نوفمبر 2025.
ويُعَد حصول "تمكين" على هذا التصنيف ثمرةً للجهود المستمرة التي تبذلها في بناء بيئة عمل تُعزز الإنتاجية والتميز. ويأتي ذلك من خلال تبنّي سياسات قائمة على تكافؤ الفرص، وتشجيع أنماط العمل المرنة، إلى جانب التركيز على التدريب والتطوير المستمر. وترتكز هذه الجهود على قيم مؤسسية راسخة تشمل توظيف الابتكار، وتعزيز الأثر الإيجابي، والتعاون الفعّال بين أعضاء الفريق، مع الحرص الدائم على تقديم تجربة استثنائية للعملاء.
وتم منح هذه الجائزة لتمكين نتيجة لمؤشر الثقة واستبيان مراجعة الثقافة لكافة منتسبي فريق العمل للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم فيما يتعلق ببيئة العمل وأبرز العوامل الرئيسة التي تسهم في تقييم أداء المؤسسة بصورة أفضل.
وبهذه المناسبة أعربت إيمان آل شريف الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في صندوق العمل "تمكين" عن اعتزازها بحصول "تمكين" على جائزة أفضل بيئة عمل وقالت: " نفخر بحصولنا على هذا التقدير الذي يعكس التزامنا ببناء ثقافة مؤسسية منتجة، وتركيزنا على تمكين الكفاءات العاملة في مختلف الأدوار الوظيفية من أداء دورها الفاعل بما يسهم في تقديم أفضل الحلول والبرامج التي تصب في تحقيق أهدافنا الرئيسية في تعزيز مكانة الكوادر الوطنية كخيار أمثل للتوظيف في سوق العمل."
من جانبه قال جولس يوسف المدير الإداري لمنظمة
Great Place To Work
العالمية في قطر والكويت والبحرين وعمان:" نعرب عن خالص تهانينا لتمكين بمناسبة حصولها على شهادة أفضل بيئة عمل في البحرين. حيث أظهرت تمكين التزامها بخلق بيئة عمل إيجابية لجميع منتسبيها من خلال تعزيز ثقافة عمل ترحيبية وتعزيز الشعور بالفخر لدى فريق العمل."
ومنظمة
Great Place To Work تعد واحدة من أكبر المنظمات العالمية المتخصصة في تطوير بيئات العمل، وتقديم الاستشارات الخاصة بتطوير رأس المال البشري في مختلف المؤسسات، كما تعمل على إصدار قائمة سنوية بأفضل بيئات العمل حول العالم.
وتعد "تمكين" إحدى المؤسسات البارزة في تبني السياسات الداعمة لتمكين الموظفين وخلق بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص، وتبني أنماط عمل مرنة، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تشجيع المساهمة الفاعلة للموظفين في تحقيق الأهداف المؤسسية. حيث سبق لتمكين الفوز بجائزة "الابتكار في إشراك الموظفين" في القمة السنوية العاشرة للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الفوز بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم تقدم المرأة وذلك عن فئة المؤسسات الرسمية بفضل حرص "تمكين" على تطويع السياسات والإجراءات الداخلية لضمان تطوير بيئة العمل بما يعزز من التوازن الأسري، وتبني مستويات عالية من المرونة المؤسسية تضمن رفع قدرة المرأة على المشاركة الفعالة وزيادة إنتاجيتها من خلال أدوارها المختلفة.
ويأتي هذا الإنجاز متماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسيّة تتمحور حول المساهمة في خلق فرص نوعية لتوظيف الكفاءات المحلية ودعم تطورهم الوظيفي، إضافة إلى دعم المؤسسات لتنمية القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
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