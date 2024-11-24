Sunday, 24 November 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة امرأة بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في اللد

11/24/2024 6:10:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- أصيبت امرأة، في الثلاثينيات من العمر، بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة اللد، اليوم الأحد.

وصرح مسعف من "نجمة داود الحمراء" أنه "رأينا السيارة مشتعلة وبجانبها امرأة تبلغ من العمر 30 عاما كانت بوعيها وتعاني من حروق في جسدها، قدمنا ​​لها العلاج الطبي الأولي في الميدان، ثم قمنا بنقلها بسيارة العناية المركزة إلى المستشفى وهي بحالة مستقرة".

MENAFN24112024000205011050ID1108919818

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث