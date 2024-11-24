إصابة امرأة بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في اللد

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- أصيبت امرأة، في الثلاثينيات من العمر، بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة اللد، اليوم الأحد.
وصرح مسعف من "نجمة داود الحمراء" أنه "رأينا السيارة مشتعلة وبجانبها امرأة تبلغ من العمر 30 عاما كانت بوعيها وتعاني من حروق في جسدها، قدمنا لها العلاج الطبي الأولي في الميدان، ثم قمنا بنقلها بسيارة العناية المركزة إلى المستشفى وهي بحالة مستقرة".
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