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إيران تعتزم عقد محادثات نووية مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي

11/24/2024 6:10:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران / PNN - ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الأحد نقلا عن عدة مصادر دبلوماسية إيرانية أن إيران تعتزم إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني في جنيف.

وقالت كيودو إن من المتوقع أن تسعى الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان إلى التوصل لحل للأزمة النووية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

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