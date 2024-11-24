الكنيست الإسرائيلية: سلسلة من القوانين الاستعمارية العنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقرت "الكنيست" الإسرائيلية مجموعة قوانين ذات طابع استعماري عنصري، استمرارا لسلسلة سابقة من القوانين التي أقرتها، خاصة مع بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، "ستكون هذه الدورة الشتوية للكنيست واحدة من أخطر الدورات التي سيتم ذكرها في السنوات اللاحقة، نظرا لما على أجندتها من قوانين خطيرة وشرسة، تزيد على ما هو قائم من قوانين دعم الاحتلال والاستيطان، والتمييز العنصري، والتضييق على حرية التعبير، والحريات العامة والنشاط السياسي، إذ إن سلسلة من مشاريع القانون مطروحة منذ عامين على جدول أعمال الكنيست، ومنها ما دخل مسار التشريع في مراحله الأولى، وقد يتم استكماله في هذه الدورة بالذات، تحت أدخنة حرب الإبادة المستمرة".

وضمن تلك السلسلة من القوانين، أقرت الكنيست في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة ما مجموعه 7.2 مليون شيقل، (قرابة 1.9 مليون دولار)، وأن على السلطات الإسرائيلية إجراء فحص دقيق بوضعية الأشخاص وعائلاتهم، إذا ما كانوا شاركوا أو يشاركون في "أعمال الإرهاب". والحديث هنا، هو عن عمال سابقين من قطاع غزة، كانوا يدفعون من رواتبهم رسومًا لمؤسسة الضمان، أو من تضرر خلال عمله وأصيب بعجز جسدي، بموجب القانون الإسرائيلي، أو من الممكن أن الحديث عن أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، وأحد والديهم من أراضي الـ48، ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في إسرائيل.

وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقرت "الكنيست" قانونا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما، بالقراءة النهائية، وهو قانون طوارئ مؤقت لخمس سنوات، يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملا إرهابيا"، أو عملا على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.

كما أقرت بالقراءة النهائية ترحيل أحد عائلات منفذي العمليات، في حال أعلن دعمه أو علم بالعملية قبل وقوعها أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو منظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهاب".

وأقرت "الكنيست" بالقراءة النهائية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر قانونا لفصل موظف في جهاز التربية، ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما تعتبره إسرائيل "إرهابا"، أو "منظمة إرهابية" أو "عمليات إرهابية".

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر، أقرت الكنيست تعديل قانون أساس "القدس- عاصمة إسرائيل" بحيث يشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

وأقرت "الكنيست" في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

وإلى جانب هذه القوانين التي أقرت، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، بحسب الرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، منها: مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة إسرائيل، ومشروع قانون آخر يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات، ومشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" قيمة غرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية، ومشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية"، ومشروعا قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة ولا تندرج تحت تصنيف الإغاثة، ومشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية، ومشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية، وتعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية، ومشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين"، وتعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

ووفقا لمركز "مدار"، يتم التشريع في "الكنيست" بثلاثة طرق أساسية: الأولى بمبادرة من الحكومة (مشروع قانون حكومي)، والثانية بمبادرة من عضو كنيست أو مجموعة من أعضاء الكنيست (مشروع قانون خاص)، والثالثة بمبادرة من قبل لجان الكنيست. ومن الممكن في مشروع القانون، اقتراح قانون جديد، أو تعديل أو إلغاء قانون قائم. ويتم تقديم القوانين إلى الجلسة العامة على مراحل عدة تسمى "القراءات"، وتشمل: إدراج القانون على جدول الأعمال قبيل الدخول إلى مسار التشريع، ثم القراءة التمهيدية، والتحضير للقراءة الأولى، ثم مناقشة القانون بالقراءة الأولى، قبيل التحضير للقراءتين الثانية والثالثة، وتمريره في القراءة الثانية، ثم المصادقة عليه بالقراءة الثالثة والنهائية.

وقال الباحث والصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي

إن سلسلة القوانين والقرارات التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية، تأتي في ظل حكومة اليمين الحالية ومكونات الائتلاف الحكومي وأن لكل طرف مصالحه الخاصة، حيث إن حزب "الليكود" يسعى لبقاء بنيامين نتنياهو في الحكم أطول فترة ممكنة وسن ما يسمى بقوانين الانقلاب القضائي لضمان منحه الحصانة، و"الصهيونية الدينية" تسعى إلى إحكام السيطرة والاستيلاء على أراضي الضفة الغربية أو أكبر مساحة منها والقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، والأحزاب الحريدية تريد قانون تجنيد يعفيها من الخدمة العسكرية والإبقاء على مليارات الشواقل التي تمنح للمدارس الدينية وطلابها.

وأضاف أن هذه التشكيلة في الحكومة الإسرائيلية تجعل كل مكون من مكونات الائتلاف الحكومي بحاجة إلى الآخرين، لذلك تكون هناك فرصة لكل من يريد سن قوانين أن يبتز الطرف الآخر إذا كان يعارض، ما يوفر فرصة ذهبية لحزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" لسن قوانين بهدف تسريع عملية السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو الاستيلاء عليها وربما ضمها، إلى جانب أن ما يشجع هذا هو ضعف الشارع الإسرائيلي حتى في الاحتجاج على قضية عدم وجود صفقة وإنهاء الحرب، وأيضا أمام ما يسمى بالانقلاب القضائي، ما يمنح نتنياهو الفرصة مع شركائه لسن القوانين التي تخدم الأيديولوجية الخاصة بهم.

وحول القانون الذي يحظر عمل "الأونروا"، أوضح البرغوثي أنه استهداف لقضية اللاجئين التي هي أساس القضية الفلسطينية، وإطلاق هذا الملف بالنسبة لدولة الاحتلال ليس جديدا حتى على هذه الحكومة، وأن الهجمة على "الأونروا" سبقت هذه الحكومة لمحاولة استهداف الوكالة وإنهاء تفويضها، والآن يتم استهدافها بشكل مباشر بالقضاء على البنى التحتية الخاصة بها في قطاع غزة واستهدافها بالقانون الذي أقر، من أجل إنهاء قضية اللاجئين كبداية لإنهاء القضية الفلسطينية.

ولعل أبرز ما ميز الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلية هو الزخم الكبير في القوانين كما ونوعا، ولكن سبقها الكثير من القوانين التي حملت نفس الطابع الاستعماري والعنصري، منها القرار السياسي الذي أقرته الكنيست في 17 تموز/ يوليو 2024، والذي ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية في أي مكان من فلسطين التاريخية، وهذا القرار شبيه بما أقرته يوم 21 شباط/ فبراير من العام نفسه.

وفي هذا الإطار، قال البرغوثي إن نتنياهو أعلن منذ فترة طويلة أنه ضد حل الدولتين، وأنه لن يقبل بقيام دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل حسب تسميته، وإن شركاءه في الائتلاف الحكومي ليسوا فقط ضد قيام دولة فلسطينية، بل مع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإن هذه القناعة الموجودة لديهم تأتي ضمن مشروع السعي لتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف أن هذا هو المشروع الذي يتبلور الآن، وربما حكومة نتنياهو تريد مسابقة الوقت قبل انتهاء ولايتها من أجل تمرير كل هذه القوانين في الفترة المقبلة إذا بقي نتنياهو يخشى من عدم عودته إلى الحكم في الانتخابات المقبلة إذا حدثت.

وحول مشروع قانون جديد يدفع به حزب "الصهيونية الدينية" في "الكنيست" يسمح للمستعمرين الأفراد بتملك أراضٍ بالضفة، أشار البرغوثي إلى أن خطورة هذا المشروع في حال تم إقراره بأنه يجعل التعامل مع أراضي الضفة كأراضي عام 1948، بمعنى أن المنظومة التي تحدد المناطق التي يتم عليها الاستعمار والتي تحدد من سيحصل على وحدات استعمارية في المستعمرات هي المنظومة السياسية الإسرائيلية في الوزارات الخاصة بهذا الشأن وما يسمى الإدارة المدنية في الضفة الغربية التي تستولي على الأراضي وتعد خطط المستعمرات وبنائها، وأنه عندما يصبح الشراء مباشرا يتم تجاوز المنظومة الاحتلالية وجعل العلاقة بين الإسرائيلي والقانون المدني في إسرائيل دون أن تكون المنظومة الأمنية في الصورة، وهذا عمليا جزء من سياسة الضم الفعلي.

وأكد البرغوثي أن استهداف الوجود الفلسطيني الفعلي والسياسي قد يكون الأخطر في ظل أن أقصى ما يفعله العالم هو الإدانة والاستنكار دون اتخاذ إجراءات فعلية قد تجعل الاحتلال يمتنع عن الإقدام على هذه الخطوات، ما يشكّل فرصة ذهبية للحكومة الإسرائيلية.

وأضاف أن أي قانون يمكن تمريره في ظل الكنيست والائتلاف الحالي دون وجود رد فعل فعلي من قبل المجتمع الدولي، ما يوفر راحة لإسرائيل في ظل كل ما تقوم به الآن من جرائم في غزة والضفة وفي لبنان، والعالم عاجز عن فعل شيء تجاه هذه الجرائم منذ أكثر من عام، وأنه ربما لا يخرج العالم عن إطار رد فعله الحالي إذا ذهبت إسرائيل إلى تنفيذ كل مشروعها الاستعماري في الضفة والقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني.

المصدر / وكالة الانباء الفلسطينية وفا