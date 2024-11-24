جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى الاستقلال

جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى الاستقلال
التاريخ
11/24/2024 6:05:16 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تشان سانتوخي، رئيس جمهورية سورينام بمناسبة ذكـرى استقلال بلاده.
أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.
MENAFN24112024000055011008ID1108919806
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.