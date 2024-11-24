سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة مجلس رئاسة الب0وسنة والهرسك بذكرى العيد الوطني

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة مجلس رئاسة الب0وسنة والهرسك بذكرى العيد الوطني
التاريخ
11/24/2024 6:05:15 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة زيلكا تشفيجانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلادها.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية مماثلة إلى نرمين نيكشيتش رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك.
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