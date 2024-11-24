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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة مجلس رئاسة الب0وسنة والهرسك بذكرى العيد الوطني

11/24/2024 6:05:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة زيلكا تشفيجانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلادها.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية مماثلة إلى نرمين نيكشيتش رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك.

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