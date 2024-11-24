هولندا: متظاهرون يطالبون باعتقال نتنياهو وغالانت

MENAFN - Palestine News ) أمستردام / PNN - طالب مئات المتظاهرين في العاصمة الهولندية أمستردام، مساء أمس السبت، بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق، يوآف غالانت، على الفور.

واحتشد المتظاهرون في ساحة "دام" للتعبير عن غضبهم على استمرار إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، معربين عن سخطهم للدول الغربية وفي مقدمتها هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا على دعمها لإسرائيل على الرغم من انتهاكاتها في غزة.

وانطلق المتظاهرون من ساحة دام نحو محطة القطارات المركزية في المدينة بمسيرة استمرت نحو ساعتين.

وخلال المسيرة ردد المتظاهرون هتافات من قبيل "فلسطين حرة" و"لبنان حر" و"أوقفوا الإبادة".

وطالب رئيس رابطة الشباب الأوروبية، مراد غوك، في كلمة بالمظاهرة بدخول مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتياهو وغالانت على الفور. فيما قال متحدث آخر إن النظام الصحي في غزة انهار بشكل كامل، وإن الجرحى باتوا ينتظرون الموت من الألم دون علاج.

وفي السياق، أصدرت الجنائية الدولية، يوم الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.