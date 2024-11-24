144 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

144 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
التاريخ
11/24/2024 5:10:01 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن 144 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
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