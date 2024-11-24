82 قتيلاً في باكستان في غضون 3 أيام في اشتباكات طائفية بين الشيعة والسنّة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيشاور/PNN- أسفرت أعمال عنف طائفي متواصلة منذ الخميس في شمال غرب باكستان عن مقتل 82 شخصاً على الأقل، وإصابة 156 آخرين، بحسب ما أفاد مسؤول محلي، الأحد.
وقال المسؤول المحلي في منطقة كورام في إقليم خيبر بختونخوا، طلب عدم كشف هويته، إن“القتلى هم 16 من السنّة، فيما ينتمي 66 إلى الطائفة الشيعية”.
ومنذ الصيف، خلّفت أعمال العنف بين السنة والشيعة في إقليم كورام الواقع في ولاية خيبر بختونخوا، عند الحدود مع أفغانستان، أكثر من 150 قتيلاً.
وتتكرّر أعمال العنف الناجمة عن نزاعات قبلية ودينية ونزاعات على الأراضي، في باكستان حيث تقول الأقلية الشيعية إنها ضحية، منذ فترة طويلة، للتمييز والهجمات، لا سيما في كورام.
وبدأت أحدث حلقة من أعمال العنف، الخميس، عند تعرضّ موكبين لمواطنين شيعة كانوا يتنقلون تحت حراسة الشرطة لكمين، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً على الأقل، وإثارة معارك بالأسلحة النارية على مدى يومين.
وقال وزير العدل المحلي أفتاب علم أفريدي، الأحد:“أولويتنا اليوم هي التوسط في وقف لإطلاق النار بين الجانبين. وبمجرد تحقيق ذلك، يمكننا البدء في معالجة القضايا الأساسية”.
MENAFN24112024000205011050ID1108919737
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.