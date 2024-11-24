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82 قتيلاً في باكستان في غضون 3 أيام في اشتباكات طائفية بين الشيعة والسنّة

11/24/2024 5:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيشاور/PNN- أسفرت أعمال عنف طائفي متواصلة منذ الخميس في شمال غرب باكستان عن مقتل 82 شخصاً على الأقل، وإصابة 156 آخرين، بحسب ما أفاد مسؤول محلي، الأحد.

وقال المسؤول المحلي في منطقة كورام في إقليم خيبر بختونخوا، طلب عدم كشف هويته، إن“القتلى هم 16 من السنّة، فيما ينتمي 66 إلى الطائفة الشيعية”.

ومنذ الصيف، خلّفت أعمال العنف بين السنة والشيعة في إقليم كورام الواقع في ولاية خيبر بختونخوا، عند الحدود مع أفغانستان، أكثر من 150 قتيلاً.

وتتكرّر أعمال العنف الناجمة عن نزاعات قبلية ودينية ونزاعات على الأراضي، في باكستان حيث تقول الأقلية الشيعية إنها ضحية، منذ فترة طويلة، للتمييز والهجمات، لا سيما في كورام.

وبدأت أحدث حلقة من أعمال العنف، الخميس، عند تعرضّ موكبين لمواطنين شيعة كانوا يتنقلون تحت حراسة الشرطة لكمين، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً على الأقل، وإثارة معارك بالأسلحة النارية على مدى يومين.

وقال وزير العدل المحلي أفتاب علم أفريدي، الأحد:“أولويتنا اليوم هي التوسط في وقف لإطلاق النار بين الجانبين. وبمجرد تحقيق ذلك، يمكننا البدء في معالجة القضايا الأساسية”.

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